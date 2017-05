Archivan denuncia padre acusado de maltratar a sus hijos por falta de pruebas

Murcia, 8 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el archivo de la denuncia presentada contra un hombre acusado por su exmujer de maltratar a los hijos porque los hechos no han quedado probados y el testimonio ofrecido por uno de los niños no resulta creíble.

El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, ratifica así el dictado por el Juzgado de Instrucción de Murcia en el que recayó la denuncia y que en julio pasado decretó el sobreseimiento provisional del caso.

La resolución del Juzgado señaló que la medida se acordaba porque la prueba incorporada al proceso era "débil, inconexa e insuficiente para mantener la imputación contra el denunciado".

Y añadía que el padre siempre ha negado que maltrate a sus hijos y que debido a la corta edad de los hijos, no se consideraba aconsejable proceder a su exploración en un intento de conocer lo realmente ocurrido.

Al juez no escapó tampoco que la denuncia se produjo dentro del proceso de separación en el que estaban inmersos los progenitores, además de referirse a que un informe realizado por dos psicólogas y aportado por el padre concluye que el menor con el que se entrevistaron ofreció un relato que parecía no ser libre y espontáneo, sino que podría estar influenciado por la madre.

La sala acuerda desestimar el recurso, tras señalar que "no estima necesaria una nueva prueba pericial porque no aportaría nada nuevo una vez practicada y documentada la exhaustiva exploración a la que fue sometido el menor, y no haría sino perjudicar a este por victimización secundaria".