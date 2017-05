Cs, Ahora y Cambiemos denuncian muro que quiere construir Adif en Orilla Vía

(Corrige una fecha en el penúltimo párrafo de la MU1057)

Murcia, 8 may (EFE).- Ciudadanos (Cs), Ahora y Cambiemos han denunciado hoy la reunión celebrada entre Adif y vecinos de la calle Orilla de la Vía, en Murcia, en la que la operadora ferroviaria no ha permitido participar a representantes políticos y ha anunciado un muro junto a las casas que, según Podemos, no será provisional.

Los tres partidos han emitido hoy sendos comunicados en los que han criticado el "oscurantismo" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que convocó esta reunión telefónicamente y ha impedido la participación de políticos, periodistas y la Plataforma Pro-Soterramiento de las vías a su paso por la ciudad.

En la reunión, ha informado Ahora, la operadora ha anunciado a los vecinos las construcción de un muro junto a las vías por las que discurrirá el tren de alta velocidad (AVE).

Su concejala Ángeles Micol ha subrayado que "no se dice en ningún número del Boletín Oficial del Estado (BOE) que sea provisional" el muro de hasta 5 metros de altura cuya construcción se ha adjudicado a Aldesa.

"Quedará a unos 80 centímetros de las viviendas y en ningún caso en el BOE se detalla que sea un proyecto provisional o temporal, como ha tratado de transmitir Adif, y mientras el BOE no diga que esto es temporal, hay que dar por hecho que es definitivo", ha recalcado para lamentado que esta actuación "sienta un precedente muy peligroso para los vecinos, desde Barriomar hasta Nonduermas".

La edil se ha planteado además si "se piensa también poner un muro a 80 centímetros a todas las casas que hay junto a las vías en esa zona" y ha considerado que "es un proyecto sin pies ni cabeza y que no ofrece garantías para los vecinos, que han quedado en una total indefensión".

Por último, ha insistido en que "se está construyendo una cosa muy distinta" a la proyectada en el protocolo de 2006 y sin "ninguna garantía, ya que solo coincide "en un 18 por ciento con el proyecto que se evaluó ambientalmente y se publicó en el BOE".

"No hay un estudio de ruidos, ni de vibraciones, ni se sabe cómo va a afectar a esas viviendas. Es un auténtico disparate", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Cs, Mario Gómez, se ha preguntado qué quiere ocultar Adif para impedir la asistencia a los representantes públicos.

Gómez ha recordado que las obras del AVE son "públicas, pagadas con el dinero de todos los murcianos", y ha considerado que la intención de la operadora es que "los vecinos afectados firmen un cheque en blanco para levantar el muro del AVE junto a sus viviendas, de forma opaca, sin transparencia e improvisadamente".

En su opinión, los vecinos quedan así "indefensos", pues ni siquiera se les ha convocado de manera formal, solo telefónicamente, ni se les han explicado "las condiciones de las obras, sus ventajas y desventajas o su plazo de ejecución".

En la misma línea, el concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha alertado de que las administraciones públicas "están dejando a los vecinos afectados desprotegidos, sin ningún tipo de asesoramiento legal ni documentación en la que sostenerse, con unas formas que dejan mucho que desear".

Todo ello pese a que con esas obras se está "jugando con la vivienda de muchas personas", ya que las casas quedarán en una situación "muy grave, con los muros a pocos metros en algunos casos".

"La llegada del AVE en superficie supondrá el aislamiento de todas estas viviendas", ha lamentado tras calificar la opacidad de la reunión de "lamentable y vergonzosa".

Por otra parte, UGT y CC.OO. han anunciado hoy después de que lo hicieran el PSOE y Ahora-Podemos, que se sumarán a la manifestación convocada para el próximo sábado por la plataforma para defender la llegada soterrada del AVE según el protocolo firmado en 2006.

El sindicato se ha reunido hoy con la plataforma, con la que ha asegurado que comparte todos los objetivos, no solo los relacionados con el soterramiento, sino también con la necesidad de mejorar el servicio de trenes de cercanías.