Confirman multa a Consistorio de Albudeite por vertido con amonio y fósforo

Murcia, 7 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Albudeite contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de enero de 2016 que lo multó con 4.000 euros por un vertido ilegal con fósforo y amonio.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso señala que el expediente sancionador fue abierto por un vertido de aguas residuales sin depurar a la rambla de Albudeite en la salida de la depuradora del polígono industrial local.

En el recurso, el consistorio pidió que se anulara la multa o que no fuera de más de 600 euros porque consideraba que los hechos no estaban probados, que en el expediente de la CHS no figuraba la valoración del daño causado y que la sanción era excesiva.

La sala, que tiene como ponente a la magistrada Leonor Alonso, señala que la infracción está acreditada porque las muestras tomadas en dos ocasiones arrojaron unos valores de amonio y fósforo que superaban los valores de referencia.