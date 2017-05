Emilio Martín, subcampeón de 10.000: "El oro se me ha vuelto a resistir"

Huelva, 6 may (EFE).- Emilio Martín, que ha sido subcampeón de España Universitario en la prueba de 10.000 metros, ha lamentado que "el oro se me ha vuelto a resistir".

El deportista onubense, que hace una semana conquistó el título de campeón de Europa de duatlón, ha indicado en las redes sociales que no ha podido ganar en Cartagena y ha reconocido que, "siendo justos, hoy nunca lo tuve cerca, pues Ángel Ronco estaba uno o dos escalones por encima".

"Las sensaciones no han acompañado mucho y he dado lo que tenía, así que hay que estar contento", ha detallado Martín, que no estaba en plenitud de forma por el cansancio acumulado en el Europeo.

Ha recordado que ya tenía una plata y un bronce en este campeonato en la prueba de 1.500 metros y sobre la marca realizada, 30:46:67, ha opinado que está "lejos de lo que creo que valgo", aunque ha puesto de manifiesto la incidencia del calor al disputarse la prueba por la mañana.

Ha agradecido a la Universidad Católica San Antonio de Murcia "la oportunidad de poder seguir estudiando", y ha comentado que se dispone a pensar en la tercera prueba del GP de Francia de duatlón, que tendrá lugar el próximo domingo.