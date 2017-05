La Junta concreta la fecha de reunión con Tejerina para hablar de agua

Toledo, 4 may (EFE).- La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha apuntado hoy que están "cuadrando fechas" para fijar la reunión que tendrá con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la que hablarán sobre agua.

A preguntas de los periodistas en la inauguración de la conducción de agua Sagra Este-Toledo, García Élez ha expuesto que "ayer mismo desde el Gabinete de Fomento" se pusieron en contacto con el equipo de Tejerina.

La intención de la consejera es insistir en la reunión en que Castilla-La Mancha quiere "estar en esas mesas de negociación, donde se negocie y se hable del trasvase".

"No vamos a aceptar en ningún momento las pretensiones que tiene el presidente de Murcia", ha advertido García Élez, quien ha considerado "un despropósito escuchar al presidente de Murcia (Fernando López Miras) hablar del blindaje del trasvase" cuando los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, están por debajo del umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional va a seguir su "hoja de ruta" y el presidente regional, Emiliano García-Page, "se va a reunir con todos aquellos que tengan que hablar en materia de agua".

"Nuestra hoja de ruta está marcada y es defender el agua para Castilla-La Mancha", ha subrayado la consejera, quien ha defendido su "defensa continua, no solo a través de decir no al trasvase, si no a garantizar el suministro", ya que su objetivo es que "sea un agua de calidad el que llegue" a los municipios de la región.