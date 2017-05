Garre: "La regeneración no depende de Miras, sino del presidente de España"

Murcia, 3 may (EFE).- El ex presidente de la Región de Murcia Alberto Garre ha considerado hoy que el nuevo regidor autonómico, Fernando López Miras, necesitará el apoyo del PP a nivel nacional para acabar con la corrupción, ya que "la regeneración no depende del nuevo presidente de la Región de Murcia, eso depende del más mayorcito presidente de la nación de España".

Garre ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la toma de posesión de López Miras, que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de San Esteban de Murcia y en el que ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ex presidente ha señalado que sus impresiones tras la toma de posesión son "las mismas que pueda tener cualquier murciano" en un momento en el que "hay muchas interrogantes".

No obstante, ha considerado que cuando juró el cargo el anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, que dimitió el pasado 4 de abril tras su imputación en el caso Auditorio y antes de la celebración de una moción de censura contra él, "estaba en unas circunstancias mucho más difíciles de las que tiene el presidente López Miras y, por lo tanto si a aquel se le dieron cien días, al menos 101 se le pueden dar a López Miras".

"Lo que queda de legislatura dependerá mucho del ánimo y la voluntad política que tenga el actual presidente", ha considerado, y ha insistido en que para cumplir sus compromisos necesitará el apoyo del Gobierno de la nación, sobre todo, "para erradicar algo que tanto daño está haciendo a la democracia como es la corrupción política".

En ese sentido, ha insistido en que "la regeneración no depende del nuevo presidente de la Región de Murcia, eso depende del más mayorcito presidente de la nación de España".

Sobre el discurso que ha realizado la vicepresidenta, ha subrayado que deberá "ratificarlo con hechos" y ha lamentado que el aumento presupuestario que experimentó la comunidad autónoma durante su mandato, en 2015, "se ha perdido en dos años".

Por último, ha asegurado que "hoy por hoy" no se plantea volver a la política, ya que está "muy feliz" de volver a ejercer la abogacía,

pero "eso no quita para que si algún día siento que la sociedad a su vez necesita de personas que pongan su hombro y su apoyo y que yo vuelva a la política, lo haré".

En cualquier caso, ha insistido en que "estas cosas hay que pensárselas mucho" y ha reiterado la idea de dejar pasar al menos 101 días para valorar la actuación del nuevo presidente.