Rechazan demanda aseguradora huerto solar porque ladrones burlaron la alarma

Murcia, 2 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que rechazó la reclamación de 100.565 euros presentada por la compañía aseguradora de un huerto solar contra dos empresas de seguridad porque fueron los ladrones los que consiguieron burlar los sistemas antirrobo instalados en el mismo.

El Juzgado de Primera Instancia de Murcia, en la sentencia que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia Provincial, declaró que la aseguradora acudió a los tribunales para que las compañías de seguridad le abonaran la indemnización que había abonado a la empresa propietaria del huerto solar en virtud del seguro de robo.

La demandante consideraba que la sustracción de elementos de las instalaciones se había producido porque el sistema de alarma implantado no había sido el adecuado.

El juez no atendió la demanda porque durante el proceso no se había acreditado la causa por la que no saltó la alarma, por lo que no apreció culpa o negligencia en las empresas que instalaron el sistema de seguridad.

La Audiencia, al confirmar la sentencia, comenta que "de la prueba practicada se desprende que el sistema de alarmas funcionaba correctamente y que si la sirena instalada o la transmisión a la central receptora no alertaron de la presencia de personas en el interior del recinto vallado no se debió, por tanto, a una mala instalación o a un deficiente mantenimiento".

Y añade que ello pudo ser debido a que los ladrones pudieron haber adoptado "algún sistema más o menos sofisticado que consiguió 'burlar' el sistema de alarma instalado".

La sala concluye que tampoco se ha acreditado cuál fue el modo por el que los asaltantes consiguieron eludir la barrera perimetral de dos haces infrarrojos después de abrir unos huecos en la valla metálica, de dos metros de altura.