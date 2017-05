Murcia pregunta a partes sobre competencia caso Púnica y excluye al PSOE

Murcia, 2 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dado dos días de plazo a las partes personadas en la pieza separada del caso Púnica, entre ellas, el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, para que se pronuncien sobre su competencia, de lo que ha excluido al PSOE.

En una providencia hecha pública hoy, la Sala de lo Civil y Penal señala que se dirige a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al aforado Sánchez y a otras cinco personas, entre ellas, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, su hermano Agustín y el empresario Alejandro de Pedro.

También se lo remite a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, y al Ayuntamiento de Cartagena, que ejerce la particular.

No ha requerido la opinión del PSOE "al no constar acreditada su condición de parte procesal ya previamente personada como acusación popular en la pieza separada", indica la providencia.

Y añade que las diligencias indeterminadas que tramita la sala, con el único objeto de resolver sobre su competencia, "no son ni el cauce ni el momento procesal oportunos para plantear ni proveer sobre nuevas personaciones".

No obstante, deja la puerta abierta a que ese partido político pueda hacerlo "en el caso eventual de que la sala declarara su competencia en este asunto".

Estas diligencias indeterminadas fueron abiertas a mediados del pasado abril al recibir la exposición motivada que le envió el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica de presunta corrupción.

La exposición razonada, contenida en una de las piezas separadas de la causa principal, trata de determinar la posible comisión de ilícitos penales en las gestiones realizadas para concertar un contrato de mejora de la imagen de Sánchez cuando este era consejero de Educación del Gobierno murciano.

Según el juzgado cuyo titular es Eloy Velasco, aunque ese contrato no llegó finalmente a ser firmado, Sánchez pudo cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Sánchez ha negado siempre que incurriera en ilegalidad alguna porque no solo no se firmó contrato alguno, sino porque además no se hizo reserva de ninguna cantidad presupuestaria para haberle hecho frente.