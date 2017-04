UCAM, dos puntos encima descenso, recibe a un Tenerife desea seguir tercero

Murcia/Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).- El UCAM Murcia, dos puntos por encima de los puestos de descenso en LaLiga 1/2/3, recibirá este sábado a un Tenerife que aspira a lograr el ascenso a la Liga Santander en un partido que el conjunto universitario afrontará con sensibles bajas y la previsible novedad de Biel Ribas en su meta.

Al encuentro, correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga 1/2/3, llegará el UCAM fortalecido por su triunfo del pasado sábado en el campo del Girona, segundo clasificado y al que venció por 1-2 con remontada incluida.

Los de Francisco Rodríguez son ahora los decimoséptimos con 41 puntos y están fuera de las posiciones que condenan a Segunda B gracias a esa victoria en el estadio Montilivi, donde quedó claro que se trata de un equipo aguerrido y dispuesto a pelear por su objetivo en la temporada de su estreno en la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Así lo ha dejado claro el técnico, quien ha dicho este viernes que están "con vida y con la ilusión de seguir creciendo" en un campeonato "muy igualado", y en el que "cualquier rival compite al máximo nivel".

"Muchos rivales piensan que el UCAM va a caer, pero no es así; este equipo no cae y sigue de pie y eso es algo que recompensa a los chicos, pero hay que seguir sumando para lograr la permanencia. Con los 41 puntos que tenemos ahora no nos da para salvarnos", ha añadido.

El técnico almeriense espera "un choque complicado" ante el tercer clasificado, un Tenerife que viene de empatar a uno en Soria ante el Numancia y que suma 55 puntos, siete menos que el Girona, que a día de hoy ascendería a Primera junto al Levante.

"El Tenerife aún no ha perdido fuera de casa en este año 2017, es un equipo que cuenta con jugadores muy rápidos y dinámicos en ataque y con mucha calidad. Es un conjunto al que le gusta tener la posesión del balón y está en una buena burbuja y con la ilusión de ascender directamente a la Liga Santander", ha destacado del contrincante que tendrán enfrente.

El UCAM, que en su último partido en casa perdió por 0-1 frente al Rayo Vallecano pese a realizar un buen encuentro y disponer de muchas oportunidades, busca "regularidad" y su entrenador sabe que es la clave para lograr la salvación. "Quien tenga esa regularidad conseguirá sus objetivos", dijo el técnico.

Francisco Rodríguez no podrá contar este sábado con los lesionados Cedrick Mabwati y Vullnet Basha, es complicada la participación de Ritchie Kitoko, y también pierde por sendas sanciones a Hugo Álvarez, Sergio Blázquez "Tekio" y Juande Prados, por lo que tiene problemas para confeccionar el once.

"Estamos un poco limitados, pero para nada eso es una excusa. Los que están entrando lo están haciendo fantásticamente y eso nos hace estar vivos. Además, los chicos del filial están preparados y al final tendremos a 11 jugadores para jugar y a 18 para hacer la convocatoria", ha afirmado un Francisco que seguramente apostará por Biel Ribas en la portería, tras haber cumplido éste cuatro partidos de suspensión por su agresión a Álex Quintanilla, jugador del Mirandés.

En este último mes ha sido Fernando Martínez quien ha defendido el marco azuldorado y todo apunta a que cederá la titularidad.

El Tenerife, tras tres empates consecutivos, buscará una victoria en Murcia que le permita mantenerse en la tercera plaza de la clasificación y colocarse de forma momentánea a cuatro puntos del Girona, que ocupa el segundo puesto que daría acceso al ascenso directo.

El equipo de José Luis Martí llega a la cita tras catorce jornadas consecutivas en puestos de promoción de ascenso y con una ventaja de tres puntos con respecto al séptimo clasificado, el Huesca.

A pesar de que en las últimas jornadas los canarios no han sido capaces de recortar la desventaja de siete puntos con respecto al segundo clasificado a pesar de los pinchazos del conjunto gerundense, en la isla no descartan la posibilidad de luchar por el ascenso directo, aunque la prioridad es garantizar la plaza en las eliminatorias de promoción.

José Luis Martí no podrá contar en el encuentro con Aitor Sanz, que está sancionado, y su puesto en el once inicial lo podrían ocupar Vitolo o Rachid, mientras que el máximo goleador blanquiazul, Amath, ha arrastrado problemas físicos durante la semana y su participación en el partido no está garantizada.

Además, vuelve a estar disponible tras cumplir sanción por completar ciclo de amonestaciones el madrileño Raúl Cámara, que ocupará el lateral derecho del equipo blanquiazul.

- Alineaciones probables

UCAM Murcia Club de Fútbol: Biel Ribas; Morillas, Fran Pérez, Unai Albizua, Góngora; Tito, Manolo Sánchez, Nono, Pere Milla, Ibán Salvador, Jona.

CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Camille; Vitolo, Alberto; Suso Santana, Aarón Ñíguez; Lozano, Amath.

Árbitro: Pablo González Fuertes, del comité asturiano.

Estadio: La Condomina de Murcia.

Hora: 16.00.