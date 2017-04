Francisco: "Muchos rivales piensan que el UCAM va a caer, pero sigue de pie"

Murcia, 28 abr (EFE).- Francisco Rodríguez, entrenador del UCAM Murcia Club de Fútbol, ha destacado que el Club Deportivo Tenerife, su rival en el partido de mañana en la Liga 1/2/3, está "en una buena burbuja" y de su propio equipo ha indicado que "muchos rivales piensan que vamos a caer, pero el UCAM no cae y sigue de pie".

El técnico del conjunto universitario ha pasado por la sala de prensa del campo El Mayayo de Sangonera la Verde, donde ha terminado de preparar el compromiso de la trigésimo sexta jornada del campeonato a celebrar a las cuatro de la tarde de mañana en el estadio La Condomina.

Francisco ha valorado que la actual está siendo "una semana importante" porque vienen de sumar "tres puntos que nos mantienen con vida y con la ilusión de seguir creciendo" y ahora llega "un choque complicado ante el tercer clasificado".

Después del 1-2 obtenido en el feudo del Girona, segundo en la tabla, el UCAM CF se ha situado decimoséptimo con 41 puntos, dos por encima de la zona de descenso a Segunda B, que sigue siendo su lucha.

"Hay mucha igualdad en la competición. Así, nosotros fuimos al campo del Girona y ganamos y el Mirandés, en la anterior jornada, le puso las cosas difíciles al Levante, que es le líder, en su campo. A estas alturas cualquier equipo compite al máximo nivel, ya que todos nos jugamos mucho y lo importante es tener regularidad y no caer en una dinámica mala, como parecía que habíamos caído nosotros con dos derrotas seguidas antes de vencer en Girona. Quien tenga esa regularidad conseguirá sus objetivos".

Además, ha señalado a quienes desacreditan a su equipo.

"Muchos rivales piensan que el UCAM CF va a caer, pero no es así, este equipo no cae y sigue de pie y eso es algo que recompensa a los chicos, pero hay que seguir sumando para lograr la permanencia. Con los 41 puntos que tenemos ahora no nos da para salvarnos", ha dicho el técnico almeriense, quien ha valorado el potencial del Tenerife.

"Todos lo hemos visto esta temporada. En el año 2017 el Tenerife aún no ha perdido fuera de casa y es un equipo muy complicado con jugadores en el ataque muy rápidos y dinámicos y con mucha calidad. Es un conjunto al que le gusta tener la posesión del balón y está en una buena burbuja, en tercera posición y con la ilusión de ascender directamente a la Liga Santander. Ante este rival nosotros, con humildad, trataremos de de ponerle las cosas difíciles y sumar los tres puntos en La Condomina".

Mañana hay varias bajas, pues a las lesiones de Cedrick Mabwati y Vullnet Basha se suma la sanción impuesta a Hugo Álvarez, Sergio Blázquez "Tekio" y Juande Prados.

Al respecto Francisco ha comentado lo siguiente: "Estamos un poco limitados, pero para nada eso es una excusa. Los que están entrando lo están haciendo fantásticamente y eso nos hace estar vivos. Además, los chicos del filial están preparados y al final tendremos a 11 jugadores para jugar y a 18 para hacer la convocatoria".

Precisamente sobre el once que dispondrá mañana y los cambios que introducirá ha comentado que mantendrá "dudas" hasta poco antes de que comience el choque.