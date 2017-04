ANPE recoge firmas contra aprobar la ESO con dos suspensos y menos de un 5

Madrid, 28 abr (EFE).- El sindicato de profesores de la enseñanza pública ANPE ha iniciado una recogida de firmas para que no se permita obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con dos materias suspensas y con una nota inferior a 5, tal y como permite el proyecto de decreto que debe aprobar el Gobierno.

El pasado martes, ANPE presentó una enmienda en el Consejo Escolar del Estado en la que se instaba a cambiar esos requisitos pero no fue respaldada.

Ahora ha puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma de peticiones ciudadanas Change.org en la que destaca su oposición a una "devaluación del mérito", según ha informado en una nota.

"No solo se perjudica al sistema educativo en general sino a la propia enseñanza pública, que es precisamente la más perjudicada por este modelo", según ANPE, que también ve "cuestionada" la labor docente ya que habrá alumnos que en una materia "no quieran hacer nada, pues no necesitan aprobar todo para titular ni sacar un 5 de media".

El Ministerio de Educación ha establecido que los alumnos pueden aprobar desde ahora la etapa de la ESO y titularse con dos suspensos -sin ser simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas- y, por tanto, con una nota que no llegue al 5.

No obstante, en el título se incluirá la expresión "cumple los requisitos de titulación" junto a la calificación final obtenida.

En declaraciones a Efe, el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha lamentado que el PP "haya dado la vuelta al mundo" para llegar a lo mismo que ya se establecía antes de la Lomce, pues la ley anterior (LOE) permitía hasta tres suspensos.

"Volvemos a un escenario en el que si no hubiéramos ido no se podría reducir el abandono educativo temprano ni el fracaso escolar", según García, que está de acuerdo en volver a "un escenario ajustado a la realidad" de la educación.

José Luis López Belmonte, portavoz de STES, ha sostenido que "cuanto mejor formados estén los jóvenes en mejores condiciones estarán de resolver los problemas del día al día".

Sin embargo, ha destacado el interés de este sindicato en que "nadie se quede en la cuneta" y que no se olvide la "evaluación continua" en el caso de los alumnos que no alcancen "el 5 mágico".

La Lomce posibilita aprobar con dos suspensos pero ya la LOE lo permitía con tres pero se especificaba que se podía pasar "con el informe favorable del equipo docente", y "STES echa de menos esa visión del profesorado", ha añadido.

Por el contrario, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, ha defendido que "para titular hay que aprobar todas las asignaturas".

"De lo contrario rebajaremos otra vez el nivel que tenemos y la posición que hemos conseguido en los últimos años en fracaso escolar", ha comentado Caballero, que ha pedido "no volver para atrás en perjuicio de la calidad educativa".

Desde el Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha señalado que los profesores, que son los que hacen los trabajos de evaluación, son los que deben fijar si un estudiante es apto o no para un título, "independientemente de la nota final obtenida".

"No apoyamos títulos de la ESO con distinta validez, o el alumno es apto o no para poder continuar estudiando, no tiene que haber mayor debate en este asunto", ha añadido García.