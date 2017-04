Milla, delantero del UCAM CF: "Cuando quieres algo tienes que ir a por ello"

Murcia, 27 abr (EFE).- Pere Milla, uno de los grandes artífices de la victoria que el UCAM Murcia Club de Fútbol logró el pasado sábado en su visita al Girona, ha reconocido que haber estado lejos del once titular durante buena parte de la temporada la he hecho "más fuerte" y que el camino hasta aquí "ha sido largo, pero cuando quieres algo tiene que ir a por ello".

El delantero catalán fue la gran novedad en el once que dispuso Francisco Rodríguez en el estadio Montilivi y él respondió asistiendo a Jona Mejía para que éste hiciera el empate y luego marcando el 1-2 definitivo en ese encuentro de la Liga 1/2/3.

Hoy, cinco días después, se ha mostrado satisfecho por lo que le dio al equipo y lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde antes del entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla universitaria.

"Lo más importante fueron los tres puntos. Todos estamos aquí para sumar y conseguir el objetivo de la salvación y yo trabajo duro durante toda la semana para intentar contar con minutos y me siento contento por la oportunidad y por haber podido ayudar al equipo", ha manifestado.

Pere Milla fue titular después de varios meses y tras haber quedado fuera en algunas convocatorias. Sin embargo, él no se rindió y ahora parece que le llega la recompensa.

"Tuve sensaciones que llevaba tiempo sin experimentar. Francisco me apoyó desde su llegada y me dijo que me trataría como a uno más de la plantilla y a partir de ahí el camino ha sido largo, pero cuando quieres algo tienes que ir a por ello", ha apuntado al tiempo que se ha mostrado agradecido con el trato recibido: "He tenido el aliento de mucha gente, que ha estado a mi lado durante todo este tiempo, y eso me hace ser aún más fuerte".

El UCAM CF, gracias a su triunfo en Girona, se mantiene fuera de la zona de descenso a Segunda División B con 41 puntos sumados en 35 partidos, dos por encima de los puestos que hacen perder la categoría.

En esa situación llegará el cuadro azuldorado a su próximo partido, que será el sábado a las cuatro de la tarde en el estadio La Condomina frente al Club Deportivo Tenerife, tercero en la tabla y cuyo potencial ha sido destacado por Pere Milla.

"Sabemos que delante vamos a tener un rival que está luchando por meterse en las eliminatorias de ascenso a la Liga Santander y va a ser un partido muy complicado ante el Tenerife, pero nosotros iremos con la intención de sacar los tres puntos, como hacemos en cada jornada, para conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia", ha avisado y ha recordado que "lo más importante es sumar de tres en tres y lograr la permanencia cuanto antes".