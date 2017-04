Los gemelos idénticos ven estrellas idénticas, según una investigación óptica

Murcia, 27 abr (EFE).- El Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia ha descubierto que los defectos en los ojos de los gemelos son exactamente iguales a pesar de que se hayan criado distanciados, realicen trabajos diferentes o tengan hábitos distintos, lo que les lleva a ver con la misma precisión un punto brillante o una estrella, algo imposible en el resto de personas.

El estudio, publicado en la revista "Investigación Oftalmológica y Ciencia Visual"(IOVS, por sus siglas en inglés), ha sido dirigido por el físico Pablo Artal en colaboración con el servicio de oftalmología del hospital Virgen de la Arrixaca y el Registro de Gemelos de Murcia, el único de estas características en España, y en él se han analizado los ojos de 69 gemelos y mellizos de una media de 50 años.

Según sus impulsores, el objetivo de esta investigación era estimar la contribución de los factores genéticos y ambientales en las aberraciones ópticas, los defectos ópticos en el ojo, así como la transparencia y la difusión de la luz que se va produciendo a lo largo del tiempo en gemelos y mellizos.

En un comunicado, Pablo Artal, catedrático de Óptica de la Universidad de Murcia, explica que "cada uno de nosotros tenemos unos ojos con características únicas que van cambiando a lo largo de la vida. Tanto nuestra carga genética como el uso que hagamos de ellos pueden afectarlos", si bien el estudio ha constatado que en los gemelos univitelinos la córnea y el cristalino tienen una forma muy similar que se mantiene con el paso de los años.

Según este investigador, en los hermanos idénticos esas dos lentes que tiene el ojo son "como dos gotas de agua". Son iguales hasta en cantidades micrométricas, "lo que equivale a una fracción del tamaño de un cabello".

Por el contrario, en los hermanos mellizos no se mantienen esos parecidos.

La importancia de esta investigación radica en que hasta la fecha se había podido constatar la importancia de la carga genética en los grandes errores refractivos, como la hipermetropía, la miopía o el astigmatismo, pero no a este nivel de detalle micrométrico.

Pablo Artal afirma que el ojo no es un sistema óptico perfecto, no forma imágenes perfectamenete nítidas, sino que están ligeramente 'emborronadas', y subraya que ese emborronamiento es particular de cada ojo y de cada persona y se pone de manifiesto ante la observación de algunos objetos concretos como un punto brillante o una estrella.

El estudio revela que los gemelos idénticos o univitelinos ven la misma estrella y aprecian los mismos detalles al milímetro, lo que es importante para este grupo de investigación porque dará pistas para mejorar el abordaje terapéutico de patologías tan prevalentes como la miopía o las cataratas.