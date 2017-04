La cantaora Rocío Márquez crea un "Firmamento" nacido del alma

Madrid, 27 abr (EFE).- La cantaora Rocío Márquez no sabe si ha sido "valiente" con "Firmamento", su reciente disco. Lo que sí tiene claro es que ha hecho lo que le "nace del alma", un trabajo donde, sin guitarras y a ritmo de jazz o de folclore popular, denuncia temas como el Polo Químico de la ciudad andaluza donde nació, Huelva, y que presentará en directo en Cartagena.

Y lo ha hecho así porque, después de pasar "mucho miedo" con su anterior trabajo, "El Niño" (2014), donde se dio cuenta de que iba a perder a ese público purista del jondo que la seguía, ahora, como reconoce a Efe, quiere compartir su música con gente que tenga los "oídos abiertos", "flamencos o no" que estén "receptivos".

"Cuando compongo, ya no me planteo si es flamenco o no. Lo que está claro es que he nacido donde he nacido y tengo la formación que tengo, y eso se nota. No quiero autolimitarme", confiesa esta artista curtida en festivales y peñas flamencas.

En este trabajo ha contado con letras de Christina Rosenvinge, María Salgado y los poemas de Isabel Escudero, además de sus propias composiciones.

"En un sistema patriarcal es fácil sentir mucha más conexión con las palabras de mujeres, pero mujeres que piensen de una manera parecida a la mía, y ese es el caso de estas tres mujeres", confiesa antes de recitar uno de los versos favoritos de Escudero, que se han convertido en la única seguiriya del disco: "Lo peor de la condena es cogerle gusto a las cadenas".

Pero además, Márquez (1985), con premios a sus espaldas como la Lámpara Minera de La Unión, denuncia con este disco asuntos que le "duelen", como el del Polo Químico de Promoción y Desarrollo de Huelva. Y lo hace, por ejemplo, mediante un fandango de su tierra, el primer palo que cantó.

"Llevo cantando fandangos toda mi vida y pensando que tienen una temática superamplia, pero siempre con un punto localista para realzar la belleza del sitio. Me pareció que podía ser muy interesante hacer visible el tema del Polo Químico y los fosfoyesos, porque a nivel medioambiental y como amante de mi tierra es necesario ponerle en primera plana".

"Yo me paré en el baldío para plantar un paraje, se paró la ola sin río para plantar un paraje y han enfermado los baldes, se paró la ola sin río", reza esta composición, con letra de Salgado y música de la misma Márquez, quien afirma que el flamenco "siempre ha tenido la valentía de condenar", como hicieron Manuel Gerena o José Menese.

Producido por Raúl Refree, con el asesoramiento artístico de Pedro G. Romero, "Firmamento" camina en lo musical en una perfecta armonía que contiene melodías flamencas clásicas, otras de folclore popular y otras con ritmos de jazz. Todas ellas interpretadas por el Proyecto Lorca, formado por el saxo de Juan Jiménez, la percusión de Antonio Moreno y el piano de Dani B. Marente.

"El flamenco siempre ha sido innovación, vanguardia y ha convivido con lo tradicional. Esa guerra entre puristas y no puristas ha estado siempre desde el origen. Enrique Morente ya abrió esas puertas, y antes lo hizo Camarón, y antes Marchena. Si nos ponemos a mirar para atrás, vemos que los nuevos flamencos estamos siguiendo el mismo curso que llevaba el flamenco hace años", añade.

Por eso, Márquez no siente que, junto a otros cantantes como Niño de Elche o Rosalía, hayan creado una "nueva generación" de flamenco.

Aunque es consciente de que su música se mueve en un "mercado diferente", la andaluza suelta un "ojalá" a la pregunta de si le gustaría sonar en la radio fórmula española. "Pero me encantaría -matiza- que poco a poco estos mundos se pudieran acercar y la cultura se fuera hilando de otra manera en este país y en los medios de comunicación".

Con una gira de presentación del disco que la llevará a Praga, San Sebastián, Madrid o Cartagena, esta cantaora rubia y de grandes ojos azules que acompañan a una sonrisa plena pisará estos escenarios con un trabajo nuevo y la tranquilidad que le da el hecho de pensar que se "mete" aquí "porque es una necesidad musical".