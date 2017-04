La CND ya puede "con lo que se proponga": Estrena en el Real a Forsythe

Madrid, 25 abr (EFE).- La Compañía Nacional de Danza, que dirige José Carlos Martínez, rendirá homenaje en el Teatro Real a uno de los "grandes" coreógrafos contemporáneos, el neoyorquino William Forsythe, con un programa compuesto de una selección de tres de sus piezas porque "la Compañía ya puede bailar lo que se proponga".

Martínez ha presentado hoy en rueda de prensa este "paso adelante" de la agrupación, que rendirá homenaje al coreógrafo estadounidense del 27 al 30 de abril en el Real con el programa "Una noche con Forsythe".

El cartagenero, que dirige la CND desde 2010, ha dicho que se trata de un programa que "estaba pensando desde hacía muchísimo tiempo", aunque la CND "no podía abordarlo" hasta ahora.

"Antes que 'Don Quijote' era demasiado pronto hacer este programa", apostilla Martínez sobre la coreografía que estrenó en diciembre de 2015, y ha añadido que el progreso de la agrupación desde que está él al frente es lo que "tiene que suponer la compañía en el futuro".

También este programa es lo que "representa para él" la CND, ya que las tres piezas elegidas -"The Vertiginous Thrill of Exactitude", "Artifact Suite" y "Enemy in the Figure"- son una combinación de ballet clásico y contemporáneo muy variado, que evidencia la "evolución" de sus bailarines.

"Todo va más rápido de lo que pensaba cuando llegué", asegura el sucesor de Nacho Duato (1990-2010), al que, tras varios años de negativa a permitir que la CND bailara sus piezas, ha convencido para que vuelva a trabajar con ellos con un programa, que se estrenará en junio de 2018.

El programa dedicado a Forsythe, que subirá al escenario a todos los bailarines de la compañía, mostrará un registro "muy amplio" del gran universo del bailarín y coreógrafo que se formó en las escuelas del Joffrey Ballet y en la del American Ballet.

"Es un viaje a través del eclecticismo de las propuestas de Forsythe", dice Martínez sobre un coreógrafo que "quiere mantener vivo al intérprete para que no se instale la cosa en algo que sea repetitivo".

Porque, aunque el director de la CND ha lamentado que Forsythe no ha podido dirigir a la Compañía para estos tres montajes -le habían operado recientemente del hombro-, sí ha comentado que el coreógrafo mandaba constantemente vídeos a los cuatro repetidores encargados de montar las piezas para cambiar las coreografías.

"Forsythe ha hecho que la danza clásica llegue al siglo XXI", asevera el que fuera Premio Nacional de Danza en 1999.

"Una noche con Forsythe" se interpretará en Murcia el 6 de mayo, en el Auditorio Víctor Villegas, y Martínez ha asegurado que, con lo que respecta a la próxima temporada, está "bastante completa" y que ya están trabajando en las producciones para 2018/2019.

Lo siguiente de la CND será un "gran proyecto de título clásico" -están estudiando las posibilidades de la escenografía, al tratarse de una Compañía itinerante, para elegir la pieza- porque, ahora mismo, sus integrantes "serían capaces de bailar cualquier título" que se propongan.

Otro de las "ideas" que tiene Martínez es reunir a tres coreógrafos contemporáneos, preferiblemente españoles, y hacer un gran título propio para "dar más visibilidad a la danza de hoy".

"Vamos a llegar al máximo de lo que podamos hacer con lo que respecta al tamaño de la Compañía", concluye Martínez.