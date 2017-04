Baron: Fotis me recuerda a mi padre, es un entrenador duro que te ayuda mucho

Murcia, 25 abr (EFE).- Billy Baron, escolta estadounidense del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, ha dicho hoy que Fotis Katsikaris, su entrenador, le recuerda a su padre pues es "un entrenador duro que te ayuda mucho" y ha considerado "una experiencia maravillosa" ganar en la pista del Río Natura Monbus Obradoiro.

El de Altoona, de 26 años, sobresalió el domingo en el partido que el UCAM CB ganó por 78-86 en la cancha del Obradoiro, donde anotó 30 puntos y sumó 30 de valoración convirtiendo los seis triples y los ocho tiros libres que intentó y dos de sus cinco lanzamientos de dos puntos.

"No sé si fue mi mejor partido pero sí uno de los mejores. Jugar en Santiago no era fácil, pues es un pabellón súper ruidoso y fue una experiencia maravillosa", ha señalado para añadir que en el conjunto grana están sintiendo que pueden "ganar a cualquier rival" y que están "motivados para hacer un gran final de temporada".

Baron ha hecho esas declaraciones en rueda de prensa antes de entrenar en el Palacio de los Deportes junto a sus compañeros y a las órdenes del entrenador, Fotis Katsikaris, a quien ha elogiado al referirse a su evolución durante el curso.

"Para todos los jugadores que aterrizan en esta Liga es complicado arrancar y hace falta un periodo de adaptación. Fotis me ha ayudado mucho y me recuerda a mi padre, un entrenador duro que te ayuda mucho. Me ha dado mucha confianza y me está ayudando a que mi juego vaya hacia arriba", ha declarado el exterior grana, que llegó a Murcia el pasado verano procedente del Spirou Charleroi belga y que está promediando 11 puntos, 1,9 rebotes y 1,3 asistencias para una valoración de 7,6 en 22 minutos.

Su propósito es seguir mejorando y así lo expone: "Desde luego saldré en cada partido de los que nos quedan a darlo todo, con la misma intensidad que mostré en Santiago y luego los tiros entrarán o no, pero tengo otras cosas que aportar al margen de los puntos, como dar un pase extra para que anote otro compañero y la defensa".

Contra el Obradoiro el estadounidense tiró del ataque murciano, pero él ha valorado la actuación del grupo y en especial la del dominicano Sadiel Rojas, quien anotó 14 puntos, la mayoría en el último cuarto.

"Fue un partido complicado y fueron muy importantes los tiros desde la esquina que anotó Sadiel en el momento clave. No fue nuestro mejor partido en defensa, pero ganamos porque el equipo sigue dando pasos adelante en su juego", ha manifestado.

El UCAM CB, décimo con un bagaje de 12 victorias y 16 derrotas, puede llegar al octavo puesto y, más probablemente, al noveno que esta temporada también permitiría disputar la Eurocopa.

Baron, sin embargo, se centra "en cada entrenamiento y en ser mejores cada día" porque, según advierte, pueden "ganar los próximos cuatro partidos".

En Santiago de Compostela actuó durante algunos minutos como base, algo que no es extraño para él. "En años anteriores jugué de base en muchos equipos y me siento cómodo también en esa posición. Yo estoy dispuesto a jugar en cualquier puesto y hacer lo que me pidan para ayudar a ganar los partidos. Se trata de darle herramientas al entrenador para vencer los partidos", ha comentado.

El domingo a las doce y media visitará el Palacio el Tecnyconta Zaragoza, un rival que pelea por la permanencia que el UCAM CB ya tiene amarrada.

"Es un equipo que ha cambiado de entrenador -Luis Guil en lugar de Andreu Casadevall- y seguramente vendrá con muchas ganas pensando que el partido será una buena oportunidad para ellos. No obstante, nosotros tenemos que hacer las cosas buenas que hicimos ante el Obradoiro, seguir en la misma línea y no despistarnos", ha comentado un Baron que días atrás sorprendió con el rodaje de un simpático anuncio vestido de huertano y comiendo un paparajote, postre típico murciano, con la hoja de limonero incluida.

"No comí ningún paparajote antes del partido contra el Obradoiro y no me dolió mucho el manotazo que me dio la señora cuando mordí la hoja. Por suerte sólo tuvimos que rodar esa imagen tres o cuatro veces", ha bromeado.