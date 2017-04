Andresito llegará a final de Copa del Rey "muy cerca del 100%" tras su lesión

Murcia, 25 abr (EFE).- Andrés Alcántara "Andresito", jugador de ElPozo Murcia Fútbol Sala ha asegurado hoy que llegará a la final de la Copa del Rey, fijada para el 6 de mayo ante el Magna Gurpea en Guadalajara, "si no al 100% sí bastante cerca" tras haber superado su lesión.

Andresito, ala cordobés de 26 años y que vive su primera temporada en Murcia tras llegar a la ciudad procedente del Aspil Vidal Ribera Navarra, tendrá la ocasión de enfrentarse al que fue su equipo durante seis temporadas y volver a Tudela lo considera "un momento bonito y especial", como ha dicho hoy en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de los Deportes.

"Pasé allí seis años y es un club que llevo dentro, pues me ha formado como jugador y me ha dado mucho como persona. Si marco un gol no lo celebraré porque tengo mucha relación con la gente de allí y les aprecio mucho", ha apuntado aludiendo al partido que tendrá lugar el sábado a las siete y cuarto de la tarde en el pabellón Ciudad de Tudela.

Ese choque, de la trigésima y última jornada liguera en la fase regular de Primera División, lo afrontará ElPozo sabiendo si puede optar o no a la segunda posición.

A día de hoy, los granas son terceros con 68 puntos, dos menos de los que tiene el Fútbol Club Barcelona Lassa, que el día antes visitará al Jaén Paraíso Interior. Una derrota o un empate azulgrana pondría en bandeja a los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" ese segundo puesto.

"Si el Jaén puntúa ante el Barça nos dará un plus porque dependeríamos de nosotros mismos para acabar segundos. Veremos si el Jaén nos hace ese favor, pero lo principal es ganar nosotros y seguir cumpliendo el objetivo se seguir en esta buena dinámica, lo cual es muy importante en el deporte", ha indicado Andresito, quien regresó a la competición el pasado viernes en el partido ganado por 7-1 ante el Pescados Rubén Burela marcando él el quinto tanto murciano.

El andaluz regresó tras haber superado una elongación en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y las sensaciones fueron buenas.

"Estoy contento por dejar atrás la lesión y porque no siento dolor. Forcé para disputar la Copa de España infiltrado y por eso la fase de recuperación se alargó, pero ahora queda el tramo más importante de la temporada con la final de la Copa del Rey y las eliminatorias por el título en la Liga de Primera División y me encuentro bien", ha apuntado para añadir que han trabajado "muy duro" para volver a estar apto: "Han sido entrenamientos específicos y voy a llegar a la final de la Copa del Rey en buenas condiciones, si no al 100% sí bastante cerca, pues me están respondiendo bien las piernas".

ElPozo lleva seis victorias seguidas y está "cumpliendo con el objetivo marcado de no perder ningún partido hasta el final de la fase regular", como ha dicho Andresito.

"Ahora nos queda el último paso en una pista muy complicada como es Tudela y ante un equipo que juega muy bien al fútbol sala, que cuenta con un gran entrenador -José Lucas Mena "Pato"- y con una de las mejores aficiones, que aprieta mucho", ha dicho.

Así mismo, ha señalado que "después de tener tantas bajas tras la pasada campaña y con menor presupuesto la temporada que está haciendo es como para quitarse el sombrero", haciendo referencia a un Aspil Vidal que es noveno con 34 puntos y apurará sus opciones de acceder a las eliminatorias por el título.

"Somos conscientes de la situación en la que estamos y era vital coger una buena dinámica a través de las victorias y esperemos que dure la racha. El vestuario está muy unido e ilusionado por hacer algo importante y estamos trabajando muy duro", ha terminado diciendo.