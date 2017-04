Villegas insiste en que Cs impone condiciones a PP y no lo apoyará con fueros

Madrid, 24 abr (EFE).- El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha insistido hoy en que la condición "'sine qua non'" para apoyar la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, el jueves a la presidencia de Murcia es la eliminación de los aforamientos de diputados y consejeros autonómicos.

Es el PP quien necesita el voto de Cs, ha dicho en rueda de prensa, por lo que es Cs "quien impone las condiciones".

"Y esa es la discusión, si lo acepta o no. Si no lo hace, no permitiremos ese gobierno y si lo hace, puede haber gobierno en Murcia esta semana", ha señalado.