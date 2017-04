El UCAM CF gana a domicilio y remontando casi dos meses después

Murcia, 23 abr (EFE).- El UCAM Murcia Club de Fútbol, después de vencer ayer por 1-2 en el campo del Girona, segundo clasificado de la Liga 1/2/3, ha dado un importante paso para lograr la permanencia en la segunda categoría y ha ganado un partido a domicilio y además remontando casi dos meses después.

Los goles de Jona Mejía y Pere Milla y que posibilitaron el volteo del marcador por parte del cuadro universitario han servido para volver a la buena senda después de dos derrotas seguidas y el UCAM CF, a la espera de lo que ocurra esta tarde, ha ampliado a cinco su ventaja con respecto a la zona de descenso a Segunda B.

No obstante, esa diferencia podría volver a situarse en los dos puntos si el Almería y el Alcorcón ganan sus encuentros de la trigésimo quinta jornada frente al Sevilla Atlético y en el campo del Reus, respectivamente.

El triunfo obtenido en el estadio Montilivi tiene un gran valor por lo mucho que se está jugando al equipo dirigido por Francisco Rodríguez y por la dinámica en la que llegaba.

Además, vencer a un rival de la zona alta de la tabla supone un gran rearme moral para un grupo que venía de caer por 2-0 en Oviedo y por 0-1 en casa frente al Rayo Vallecano.

El UCAM CF no ganaba lejos de La Condomina desde el 26 de febrero, día en el que se impuso por 2-3 al Almería y desde entonces había empatado en sus desplazamientos a Miranda de Ebro (1-1) y Reus (0-0) y perdido en Oviedo (2-0).

Además, la victoria en Girona ha llegado con remontada incluida, algo que no ocurría precisamente desde esa jornada vigésimo séptima en Almería. En ese choque los murcianos fueron perdiendo por 2-1. El otro partido en el que le dieron la vuelta al marcador para acabar ganando fue ante el Numancia (3-2 tras ir 0-1 y 1-2 abajo).

Francisco no ha ocultado que estos tres puntos tienen "un valor muy importante" y ha recordado que siguen "en la pelea".

"Ganamos pero aún no hemos conseguido nada. Creo que los primeros minutos fueron los mejores, hasta el gol de Portu. Es verdad que ellos tuvieron más opciones de gol y nosotros sufrimos, pero es lo normal en este campo. Contrarrestamos el juego entre líneas del Girona, a nivel defensivo estuvimos de 10 y tuvimos que sacrificarnos muchísimo para lograr los tres puntos. El Girona venía de encajar dos derrotas seguidas en casa, quizá no esperaba a un UCAM Murcia tan ambicioso y yo me voy satisfecho por competir así por un objetivo tan complicado", ha comentado al valorar lo ocurrido en el estadio Montilivi.