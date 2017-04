Roller Murcia es quinto en el Torneo Internacional Sparta Kids en Igualada

Murcia, 23 abr (EFE).- El hockey línea murciano ha estado representado en el prestigioso Torneo Internacional de base conocido como Sparta Kids 2017, que que se ha celebrado en la localidad barcelonesa de Igualada, donde el Roller Murcia ha conseguido la quinta posición en la competición sub 18.

Este campeonato, que cumplía su segunda edición, ha reunido a más de 500 jugadores formando parte de 40 equipos llegados desde Bélgica, Italia, Reino Unido y España.

Las dos pistas del complejo deportivo Les Comes de Igualada albergaron este torneo programado para las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

El único equipo de la región de Murcia presente en la Sparta Kids intervino entre los sub 18 con una plantilla compuesta por jugadores de varios clubes y que compitieron bajo el nombre de Roller Murcia con Eduardo Martín Saro como entrenador.

El Roller Murcia fue tercero de su grupo después de ganar por 1-0 al Halcones Torrevieja y por 5-0 al Club Patinaje Arroyo Hockey Línea y de perder por 2-0 contra el Gentelmens, por 5-0 frente al Snipers y por 4-0 ante el Igualada Hoquei Línia.