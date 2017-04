Pianista santanderino Jorge Nava actúa mañana en el "Víctor Villegas"

Murcia, 23 abr (EFE).- El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acoge mañana un concierto a cargo del joven pianista santanderino Jorge Nava, recital que forma parte del ciclo programado por la Asociación Pro Música de Murcia en colaboración con la Consejería de Cultura y Portavocía.

Nava ofrecerá un programa basado en las sonatas para piano de Beethoven, compuestas entre 1795 y 1822 y que constituyen una aportación fundamental a la historia de la música.

En concreto, interpretará tres piezas: la Sonata no 8 op. 13, 'Patética'; la no 14 op. 27, la popular 'Claro de luna'; y la no 21 op. 57, 'Appasionata', quizá la más famosa de las sonatas para piano del compositor alemán.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, resaltó el "gran trabajo realizado por la Asociación Pro Música de Murcia cada temporada, a través de unos conciertos que protagonizan destacadas orquestas y solistas nacionales e internacionales y también jóvenes músicos como Jorge Nava, considerado una de las mayores promesas del panorama pianístico español".

Las entradas se pueden adquirir por 12 euros en la taquilla del Auditorio, abierta el lunes de 9:00 a 14:00 horas y desde dos horas antes del inicio, y en Internet, a través de la red de Ticketmaster y en la página web www.auditoriomurcia.org.