Murcia se proclama campeona de España alevín en Cáceres

Murcia, 23 abr (EFE).- La selección murciana alevín de fútbol sala se ha proclamado campeona de España en Cáceres tras vencer en la final a Ceuta por 5-2, con lo que ha puesto rúbrica a un gran torneo, en el que ha ganado los cinco partidos que ha disputado.

Tal y como ha informado la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), el combinado murciano accedió hasta la final tras derrotar por 2-3 en semifinales a Cataluña y ser primera de grupo contando sus tres partidos por victorias ya que venció en su debut por 9-1 a Cantabria, se impuso por 9-2 a Melilla en el segundo partido y derrotó por 1-4 a Madrid en su último duelo de esa fase inicial.

En el encuentro que decidía el título los murcianos se impusieron con autoridad a un rival que se había plantado en la final eliminando a Andalucía en la tanda de penaltis.

A falta de dos Campeonatos de España de selecciones autonómicas por disputarse, el infantil masculino y el infantil femenino, la Región ya suma cuatro títulos nacionales en fútbol sala.

Antes del obtenido hoy conquistaron el trofeo en sus respectivas categorías la selección sub 17 femenina en Cataluña derrotando a Castilla La Mancha en la final por 6-3, el combinado sub 21 igualmente femenino, derrotando por 1-2 a Madrid en la capital de España y el sub 16 masculina después de ganar por 6-4 a Navarra en la localidad ciudarrealeña de Valdepeñas.

Además, cabe resaltar el subcampeonato logrado por la selección murciana sub 19 masculina de fútbol sala en la población barcelonesa de La Esparraguera tras caer por 7-3 en la final frente a Cataluña.