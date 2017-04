Filólogos y escritores, al rescate de las cartas manuscritas

Murcia, 23 abr (EFE).- Escribir o recibir una carta manuscrita es una práctica cada vez menos habitual, pero una veintena de fillogos, profesores y escritores se han propuesto recuperarla y hacer que esa forma de comunicación, "la más personal que existe", sea compatible con otros medios más modernos e inmediatos.

Para ello, celebran estos días la segunda edición de la Semana de la Carta Manuscrita, una iniciativa coordinada por la estudiante de Filología de la Universidad de Murcia (UMU) Yolanda Ruano, que el año pasado se lanzó a la aventura de recuperar el arte epistolar movida por la nostalgia de los ancianos de su Almansa natal.

"Muchos mayores me contaban que echaban de menos recibir cartas, como habían hecho en su juventud. Antes del boom de las nuevas tecnologías había toda una cultura y un ritual relacionado con las misivas que no debe perderse", ha explicado en una entrevista con EFE.

Con el objetivo de devolverles esa ilusión, comenzó a contactar con filólogos y profesores, tanto de la UMU como de otros centros educativos de España y de distintos países del mundo en los que se habla o se enseña español.

El resultado fue que unas 4.000 personas de 35 instituciones (centros escolares, universidades, escuelas de idiomas y centros de mayores, principalmente) de países como España,China, Italia, Francia, Alemania, Polonia y Brasil, intercambiaron sus cartas, escritas de su puño y letra, durante la semana del 23 de abril, "el día de las letras por excelencia".

A pesar de no contar con ningún tipo de apoyo económico o institucional (Ruano lamenta que el Ministerio de Educación no haya prestado colaboración alguna ni siquiera en la difusión de la iniciativa), la Semana de la Carta Manuscrita cuenta para su edición de este año (del 24 de abril al 2 de mayo) con unos 200 centros inscritos de países tan dispares como China, Brasil, Alemania, Paraguay, Francia, Uruguay o Reino Unido, entre otros.

Se trata de que alumnos y usuarios de cada centro escriban a mano cartas para otras personas de otros países, recuperando así una práctica que "potencia el desarrollo de las relaciones humanas" ya que, para Ruano, "en el momento en el que hay más medios de comunicación y más inmediatos, cada vez hay más gente que se siente sola" porque en ellos falta el componente personal que sí tiene la carta.

En su opinión, las misivas no deben sustituir ni entrar en colisión con otras formas de comunicación, sino que "cada una debe tener su contexto": "La carta manuscrita no es para usarse cada día, sino que necesita un motivo más personal, más pausado, y no debe descartarse ese medio de comunicación para transmitir ciertos asuntos", ha asegurado.

El evento tiene también un carácter educativo ya que, según Ruano, muchos de los jóvenes y adolescentes que participaron en la primera edición "nunca habían escrito una carta, no sabían estructurarla, ni siquiera sabían dónde poner el remite o dónde comprar un sello".

Además, escribir una carta fomenta "el buen uso del lenguaje, el cuidado de la ortografía", y las cartas manuscritas permiten formar un importante legado de cara al futuro, ya que contienen importantes datos antropológicos, históricos y culturales.

Además del intercambio de misivas (Ruano calcula que se enviarán entre 8 y 9.000 en esta semana), la programación oficial incluye numerosas ponencias en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU del 24 al 28 de abril sobre temas como la epístola en al antigüedad grecolatina,

la fuerza de la palabra escrita, las misivas como género literario o las cartas de humor y musicales.

También se analizarán epistolarios como los de Ovidio, Lope de Vega o Fray Antonio de Guevara, y se debatirá sobre el papel de la escritura en contraposición con las nuevas tecnologías o sobre la carta como tipo de texto.

Además, se llevarán a cabo lecturas de cartas en la cafetería Itaca el 26 de abril y en el Aula Antonio Soler el día 27, jornada en la que también tendrá lugar una lectura dramatizada de las Heroidas de Ovidio.

Por último, el 2 de mayo la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar protagonizará un coloquio en el que expondrá las virtudes de escribir para redescrubrirnos a nosotros mismos, y el 17 de mayo las jornadas se cerrarán con un taller de escritura de cartas a cargo de Luis García Jambrina y Sagrario Ruiz Baños.