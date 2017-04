Laia Sanz arranca la temporada con victoria en el Gran Premio de España

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- La española Laia Sanz (KH-7/KTM) arrancó este sábado el campeonato del mundo de Enduro con una victoria en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, donde este fin de semana se celebra el campeonato de España de la especialidad.

La barcelonesa, cinco veces campeona del mundo, sufrió en la prueba inaugural de la temporada para superar a su principal rival, la alemana Maria Franke, subcampeona de 2016, informó en una nota el equipo de la catalana.

"Sabía que sería una carrera muy reñida y que Maria pondría las cosas muy difíciles", explicó la corredora, que basó su triunfo en la "fuerza, voluntad y el apoyo de todo el público, que ha sido espectacular".

"Estaba muy mentalizada y no ha sido una sorpresa que costara tanto ganar. Esto será así toda la temporada", Vaticinó Laia Sanz.

Tras imponerse en el Super Test del viernes, que le otorgó una bonificación de dos segundos sobre la australiana Jessica Gardiner y cuatro sobre Franke, la jornada del sábado presentó más dificultades.

La alemana ganó cuatro de las seis especiales y obligó a la vigente campeona del mundo a remontar en las dos pasadas por el Enduro Test, donde obtuvo una sólida ventaja.

"Ha sido una carrera muy dura mentalmente -explicó Sanz- porque los 12 segundos que me ha sacado en la primera especial han pesado mucho y me han hecho ir a contracorriente todo el día. He empezado mal, cometiendo un par de errores, pero después de pelear mucho he podido darle la vuelta a la situación".

Este domingo se disputará en tierras murcianas la segunda carrera del Gran Premio de España de Enduro, con 25 puntos en juego.

- Clasificación de la 1a carrera del GP de España:

1. Laia Sanz (KTM) 38:08:92

2. Maria Franke (KTM) +10.31

3. Jane Daniels (Husqvarna) +2:07.72

- Clasificación del mundial de Enduro Femenino:

1. Laia Sanz (KTM) 25 puntos