PSOE pide comparecencia Català y Zoido tras denuncia del exfiscal de Murcia

Madrid, 23 feb (EFE).- El PSOE pedirá hoy la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Català, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la denuncia del cesado fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que asegura haber sufrido intimidaciones por investigar casos de corrupción en esa región.

Según fuentes socialistas, el PSOE también reclamará explicaciones en su comparecencia del próximo miércoles al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por los cambios en las fiscalías, entre ellos el que era el fiscal superior de Murcia, que investigaba al presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio.

En declaraciones a la Cadena Ser, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado de "absolutamente escalofriantes" las denuncias de Manuel López Bernal.

Para escuchar directamente su testimonio, los socialistas pedirán que López Bernal comparezca en la subcomisión para el estudio y la reforma de la justicia, que se constituye mañana en el Congreso.

Hernando, que ha asegurado que no tenía información sobre ese particular hasta hoy, ha considerado que es una situación "impropia de un Estado de Derecho", con un "clima de intimidación" hacia una persona que fue autor de la querella contra el presidente de Murcia. "Y me imagino que algo tendrá que ver", ha insinuado.

Por eso, ha subrayado que los socialistas no van a parar hasta que se aclare qué está pasando y por qué "se persigue" a los fiscales que luchan contra la corrupción, "aunque esos corruptos sean del PP".