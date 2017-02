Josan dirigirá a ElPozo mientras dure la sanción de un discutido Duda

Murcia, 22 feb (EFE).- Josan González, hasta hoy entrenador del filial del equipo de fútbol sala ElPozo Murcia, ocupará la vacante en el banquillo que dejará Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" por su sanción de ocho partidos, ha anunciado hoy el director general y deportivo del club, Fran Serrejón, que discute al hispano brasileño.

José Antonio González Zurera, nacido en la localidad cordobesa de Puente Genil el 23 de octubre de 1980 -tiene 36 años- y que llegó a la entidad murciana para dirigir a ElPozo Ciudad de Murcia en la campaña 2013-2014 procedente del Ategua, viene de conquistar el título de liga en Segunda División con el segundo equipo grana en la pasada temporada y de ser elegido mejor entrenador de la categoría.

En el actual curso, deja ElPozo Ciudad de Murcia siendo segundo en la tabla con 42 puntos sumados en 20 jornadas, a solo dos del filial del Barcelona Lassa, que es el líder.

Ahora abandona su cargo al frente del filial para ocupar el banquillo del primer equipo en los siete encuentros que restan para que Duda cumpla su sanción por agredir hace una semanas a Mario Rivillos, jugador del Movistar Inter.

Así lo ha dicho Serrejón, quien fue precisamente el que dirigió al conjunto murciano en el partido ganado por 6-2 al Santiago Futsal el viernes en Murcia, pero que no volverá a hacerlo: "Al igual que subimos a jugadores constantemente del filial, vamos a hacerlo con Josan y creemos que es la mejor medida y que puede aportar mucho al banquillo".

"Es alguien que entrena con el primer equipo a diario, conoce muy bien a la plantilla y ayuda a Duda en la preparación de los partidos. Está preparado, tiene aplomo, es el actual campeón de la liga de Segunda y este año está luchando otra vez por ese título", ha añadido sobre el técnico andaluz.

Tras estos siete encuentros entre la Liga y la Copa de España, Josan se quedará como segundo entrenador hasta el final de la temporada y su puesto en el filial va a ser cubierto por Guillermo Martínez Orihuela, entrenador murciano de 37 años que venía dirigiendo al equipo cadete de ElPozo.

El debut de Josan se producirá el viernes a las ocho y media de la tarde en el pabellón Anaitasuna, de Pamplona, frente al Magna Gurpea en un partido de la vigésima segunda jornada de la liga, mientras que Martínez Orihuela se estrenará en Segunda, competición que concluirá en seis jornadas, el sábado a las cinco de la tarde ante el Valdepeñas en Murcia.

Serrejón se ha mostrado duro al valorar la reacción de Duda y sus consecuencias: "No hay base para presentar recurso contra su sanción y sería perder tiempo y dinero hacerlo y no estamos para eso".

Lo que sí ha hecho ElPozo es presentar alegaciones con imágenes ante el juez de apelación para tratar de reducir el castigo de cuatro partidos al cierre brasileño Matteus Reinaldi, también por agredir a Rivillos.

Con relación a la mala imagen que transmite ElPozo por estos hechos, Serrejón ha comentado que "a nadie le gusta aparecer en los medios por estas acciones" y así se lo han "hecho ver a Duda, quien está arrepentido, y el daño es real".

Los dirigentes del club, como el propietario, Tomás Fuertes, y el presidente, José Antonio Bolarín, han hablado con el técnico hispano brasileño, que es reincidente.

"Le han hecho ver que esta acción no está acorde a la filosofía del club y es algo que no debía haber ocurrido y por supuesto que no se puede volver a repetir", ha indicado Serrejón, para quien este suceso afecta negativamente al futuro de Duda, quien cumple su decimosexta campaña consecutiva al frente del equipo.

"Por ahora, la designación de Josan es para siete partidos y el futuro no lo sabemos", ha apuntado.

"Los que estamos en la empresa privada y en el deporte sabemos que nos examinamos todos los días y en el caso de Duda, a la hora de renovar esto tendrá un peso, no lo podemos negar, y se valorará igual que los resultados", ha añadido.

Por otra parte, ha lamentado que la final de la Copa del Rey ante el Magna Gurpea no se celebre en Murcia, como había pedido el ayuntamiento, sino en Guadalajara: "Hubiese sido bonito y merecíamos una final aquí, pero son decisiones federativas que se nos escapan y hay que acatar, aunque teníamos esa ilusión y quiero agradecer la apuesta de Felipe Coello, concejal de Deportes, para que así fuera".