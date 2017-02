Podemos plantea reforma urgente Estatuto Autonomía para eliminar aforamientos

Cartagena, 21 feb (EFE).- La Comisión Especial del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Murcia eleva la próxima semana a pleno con el apoyo de la oposición el cambio inmediato de dos artículos para eliminar el aforamiento del presidente, los consejeros y diputados autonómicos para que "se retrate" el PP, cuyo apoyo es necesario para esa modificación.

Para llevar a cabo esta petición efectuada por Podemos y apoyada por el PSOE y Ciudadanos en la ponencia de la reforma del Estatuto se necesita el voto favorable de tres quintas partes de los diputados autonómicos en un pleno que se celebrará tras la declaración del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) por el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística.

La reforma, que ya se intentó a principios de legislatura a propuesta del PSOE y fue rechazada por el PP, afecta a los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto, que contemplan que los consejeros, el presidente y los diputados no podrán ser detenidos ni retenidos por delitos en tanto decide el TSJRM sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.

Esta reforma exprés, que no saldrá adelante porque el PP ya ha anunciado que no la apoyará, no entraría en vigor hasta dentro de varios meses, puesto que, al ser una ley orgánica, debe ser validada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Los tres partidos de la oposición han coincidido en señalar que la motivación de esta petición de reforma inmediata y parcial del Estatuto autonómico responde a su intención de que el PP demuestre si está a favor de quitar los aforamientos y de la regeneración democrática.

El diputado de Podemos Óscar Urralburu ha justificado esta decisión debido a la "grave crisis institucional" de la comunidad autónoma, con dos imputados en el Consejo de Gobierno, el presidente y la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, por el derribo de una guardería en Murcia para un proyecto urbanístico cuando era concejala de ese ayuntamiento.

El objetivo, ha añadido, es que eliminar unos "privilegios" que han permitido a Sánchez recurrir a un "alargamiento judicial" que puede acentuarse todavía más.

Por su parte, el diputado socialista Joaquín López ha explicado que este será el segundo intento para eliminar los aforamientos tras el "bloqueo" del PP al inicio de legislatura y ha dicho creer que es adecuado por el "momento institucional muy preocupante" que se vive en la región de Murcia y para "intentar que el PP se retrate".

En este sentido, ha señalado que el PP tiene que decidir si "sigue defendiendo a ultranza a una persona imputada por corrupción hoy" o están por la "decencia, la transparencia y la ausencia de privilegios".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha dicho que la situación judicial del presidente murciano ha creado una "alarma social" que justifica que se acometa de urgencia esta reforma parcial para que el PP "se moje".

Además, ha afirmado que su el jefe del Ejecutivo dice que quiere colaborar con la justicia, "qué mejor manera que eliminar de una vez por todas" el aforamiento y "dejar de cobijarse" en esa figura "privilegiada".

Desde el PP, su portavoz, Víctor Martínez, ha anunciado que rechazarán en el pleno esa reforma amparándose en que los acuerdos del debate sobre del estado de la región celebrado en julio de 2016 contemplaban por unanimidad que el aforamiento debería ser eliminado en el marco de la reforma "integral" que lleva a cabo la ponencia del Estatuto de Autonomía.

Para Martínez, lo ocurrido hoy responde a que el PSOE y Podemos quieren "doblegar" a la Asamblea Regional de Murcia para ponerla "al servicio de los intereses políticos y personales" de los líderes autonómicos de ambos partidos, cuyo fin es "derribar" a Pedro Antonio Sánchez porque es su "último salvavidas".