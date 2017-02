López y Cachá coinciden nuevo estudio del Hondón para decidir uso del suelo

Cartagena, 21 feb (EFE).- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y el alcalde de Cartagena, José López, han coincidido hoy, antes de reunirse con los vecinos del sector Estación, en la necesidad de hacer una nueva catalogación de los suelos de El Hondón para decidir el uso que se va a dar a estos terrenos y su grado de descontaminación.

En declaraciones a los medios, Martínez-Cachá ha explicado que las actuaciones de descontaminación estarán en función de si se va a destinar a uso residencial, a zona industrial o a un espacio verde el millón de metros cuadrados propiedad de Solvia, Ercros y ambas administraciones.

Ambos dirigentes, acompañados de técnicos de la consejería, han detallado a los vecinos la reunión con el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) celebrada el pasado mes de noviembre, que abordó el proyecto de descontaminación voluntaria presentado por la empresa Podecasa en El Hondón.

Martínez-Cachá ha asegurado que el CSN concluye que el terreno "no supone un riesgo radiológico significativo para la población", considerando que es suficiente que se mantenga "lo más íntegro posible" el vallado para asegurar la restricción de los usos de la parcela, con el fin de que no haya una presencia frecuente en el emplazamiento y que no haya remoción del terreno.

Por otra parte, si los titulares de los terrenos decidiesen modificar el proyecto, por los inconvenientes señalados respecto al vertedero o por la intención del Ayuntamiento de Cartagena de utilizar los terrenos para hacer un parque, y optasen por presentar otro proyecto, éste debería ser informado también por el CSN, que deberá evaluar cualquier modificación del proyecto.

En el aspecto radiológico, el proyecto que conlleva mayor riesgo es edificar junto a zonas afectadas por residuos, ya que el radón emanado por los residuos podría entrar en los edificios cercanos.

Al respecto, se indica que sería conveniente considerar otros usos del terreno compatibles con mantener los residuos en la parcela, como la construcción de parques o aparcamientos.

Hasta que no se adopte una decisión definitiva sobre el uso de los terrenos,

el Gobierno regional, según ha anunciado la consejera, no tomará una decisión sobre si eliminará o reducirá el canon por descontaminación.

Por su parte, López ha abogado por "acopiar en alguna parte de las parcelas ciertos residuos, mientras que otros que sean absorbibles por la naturaleza, puedan estar debajo de un parque" y dejar la parte que se pueda "limpiar para promoción urbana".

El alcalde ha señalado que, para que el Ayuntamiento se quede con la parte que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Podecasa, existe la opción de que la deuda autonómica con esta sociedad se permute por terrenos, excepto una parcela próxima al Hospital Santa Lucía para preservar futuras ampliaciones.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Fulgencio Sánchez, ha lamentado que "todo el mundo mira para otro lado" en este asunto, y ha anunciado que, junto a los vecinos de Los Mateos y San Ginés, van a crear una plataforma que estudie si inician movilizaciones para denunciar la inacción en que se encuentra este proyecto.