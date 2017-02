Catalá cree que "no es el momento" de pedir dimisión de presidente de Murcia

Madrid, 21 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que "no es el momento" de pedir responsabilidades políticas al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta vinculación en el caso Auditorio y ha pedido "prudencia y mesura" hasta que haya evidencias de que ha podido cometer delito.

Catalá se ha pronunciado así en el desayuno informativo organizado esta mañana por Europa Press, en el que ha dejado claro que la comparecencia el próximo 6 de marzo del presidente de Murcia como investigado en el presunto caso de corrupción urbanística es un ejemplo de que "todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a rendir cuentas".

Pedro Antonio Sánchez deberá responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su presunta implicación en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que investiga prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la adjudicación de las obras de un auditorio en el citado municipio.

Al respecto, Catalá cree que "si existe una sospecha hay que comparecer" pero que todavía no se puede solicitar la dimisión de Sánchez puesto que aún no existen "conclusiones firmes" sobre su vinculación al citado caso. El momento sería la apertura de juicio oral y no antes, ha insistido.

Catalá ha hecho hincapié en la necesidad de evitar "la presunta culpabilidad anticipada que tanto daño hace" y de la que existen "suficientes antecedentes recientes".

"Cualquiera que tiene una anticipación de condena y responsabilidad sufre un desprestigio personal y patrimonial", ha puntualizado el ministro al tiempo que se ha preguntado: "¿Quién le restituye el daño infligido?".

El titular de Justicia ha añadido que el Partido Popular es coherente con esa posición y que "nadie puede tener dudas sobre el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en este sentido".

Por ello, a su juicio, no debería verse comprometido el pacto nacional entre PP y Ciudadanos, como también ha afirmado minutos antes del encuentro el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien ha aseverado que se trata de un asunto que compete al ámbito regional del Murcia y en el que además Pedro Antonio Sánchez no ha cometido corrupción alguna.