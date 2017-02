Valverde, tras su victoria número cien: "Corro para agrandar mi palmarés"

Madrid, 20 feb (EFE).- El español Alejandro Valverde, quien este domingo se incorporó al selecto club de ciclistas centenarios en triunfos profesionales, reconoció que le "motiva batir récords" y adelantó que intentará conseguir nuevas plusmarcas que le permitan agrandar su palmarés.

En declaraciones difundidas por el equipo Movistar, Alejandro Valverde celebró su entrada en el grupo de corredores con cien victorias en la máxima categoría. Entre los ciclistas en activo, solo el belga Tom Boonen, el británico Mark Cavendish y el alemán André Greipel pueden presumir del registro logrado por el murciano.

"Ellos son grandísimos corredores, pero son sprinters que logran muchísimas victorias al año en las llegadas. Poder estar ahí con ellos en ese grupo siendo el tipo de corredor que soy, que aún siendo rápido no soy velocista, es para estar muy orgulloso", remarcó Alejandro Valverde.

Él es el segundo español que alcanza las cien victorias. Txomin Perurena superó esa cifra en los años 70 mientras que Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia, se quedó en 97.

Inconformista tras su quinto éxito en la Vuelta a Andalucía, Valverde apunta con ambición hacia la París-Niza, la próxima cita de un calendario que le presentará nuevos desafíos.

"Por soñar, soñaría con ganar otra Vuelta y, por supuesto, con un Mundial. Soy el corredor con más medallas -seis- y todavía no he podido conseguir ninguno. Por supuesto que es algo con lo que sigo soñando", aseguró.

El ciclista del equipo Movistar, de 36 años, indicó que le motiva "batir récords" y adelantó: "Intentaré seguir consiguiéndolos".

Él ostenta el récord de podios en los Mundiales (seis) y de victorias en la Flecha Valona (cuatro) y en las Vueltas a Murcia y Andalucía (5 en ambas) en quince años como profesional.

Preguntado por su evolución, Valverde remarcó que "ahora" compite "más tranquilo". "Casi todo lo que corro es para agrandar mi palmarés y el del equipo y para hacer disfrutar a los aficionados. El hecho de tener ya una edad, de haber conseguido cosas importantes, de estar consolidado en el ciclismo y en tu vida personal ayuda muchísimo", valoró.

"Está claro que además tienes que tener una gran condición, tener mucha calidad y entrenar como el que más. Pero es verdad que compito con más tranquilidad y que tengo siempre a un gran equipo a mi lado. Dentro de lo difícil que es ganar, me resulta más fácil", abundó.

Su futuro más allá de 2019 es una incógnita. Quiere cumplir su contrato y, después, medir su ilusión y sus ganas.

"Quiero pensar en el presente y en su momento ya llegará el momento de ver cuándo es el momento de dejarlo", añadió.

Por el momento quiere saborear "un triunfo especial" como el logrado en la Vuelta a Andalucía. "No solo por el número en sí, sino también por cómo se ha producido, ante quiénes y por el gran trabajo de todo el equipo. La verdad es que no empecé a pensar en la victoria 100 hasta que gané la semana pasada en Murcia", sostuvo.

"Ahí sí que ya vi que solo me faltaban dos y que en Andalucía iba a estar muy bien de forma y que había dos o tres etapas en las que podía estar cerca de ganar. Al final ha salido todo perfecto y después de ganar el primer día, ha sido una victoria 100 redonda llevándonos también la general", comentó.

Con un centenar de triunfos, sin embargo, Alejandro Valverde sorprende al mencionar un segundo puesto como el momento que más ilusión le produjo. "Siempre he dicho que la medalla que quizás me hizo más ilusión fue precisamente una que no fue victoria, pero que para mí supuso una ilusión impresionante. Fue la medalla de plata en el Mundial de Canadá por detrás de (Igor) Astarloa", recordó.

"Y también el triunfo en el Tour Down Under en la primera carrera que disputaba tras dos años parado. Me había cuidado y entrenado mucho todo ese tiempo y fue como decir: aquí estoy de nuevo. A partir de ahí todo ha ido rodado", explicó.

Valverde guarda también un buen recuerdo de su primera victoria en Lieja. "Era una carrera con la que siempre había soñado, que nos costó ganar mucho, tanto a mi como al equipo, y también por ser el primer español en conseguirla", remachó.