Garro cree que SMS debe ser ente y PSOE y Podemos pide que pase a Sanidad

Cartagena, 20 feb (EFE).- El interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, ha defendido hoy que el Servicio Murciano de Salud (SMS) siga siendo un ente público sujeto a derecho público, mientras que el PSOE y Podemos han pedido que se incorpore a la consejería de Sanidad porque hay riesgo de privatización y para que haya una gestión más transparente.

Durante la presentación de la Cuenta General de 2013 en la Asamblea Regional, Garro ha discrepado de las opciones recomendadas por el Tribunal de Cuentas (TC) y el Ministerio de Hacienda, que apuestan por que el SMS pase a ser una entidad pública empresarial o un organismo autónomo, si bien ha reconocido que su postura está quedando en minoría. "Cada vez que quedo más solo", ha apostillado.

Para Garro, no puede haber encaje de estas dos opciones porque la inmensa mayoría de los actos del SMS no son administrativos públicos, como expender recetas o atender a los pacientes, y las leyes sólo permiten autofinanciarse a los organismos autónomos, algo que no puede hacer este ente.

El interventor general ha desmentido que un cambio en la naturaleza jurídica del SMS facilite su privatización, y ha apuntado que la finalidad de la Comunidad Autónoma es "congeniar el servicio público con una mejor gestión de contabilidad".

Respecto a la Cuenta General de 2013, Garro ha destacado la "fuerte caída" de los ingresos de la Comunidad Autónoma, con una media del 20,15 por ciento menos en los cobros del IVA, el IRPF y los especiales, que minimizó los efectos de la reducción del gasto en un 18,9 por ciento, generando un desfase de 390 millones de euros respecto al presupuesto.

Desde los grupos, el diputado del PSOE Ángel Rafael Martínez ha pedido que el SMS pase a la consejería de Sanidad para que el Gobierno regional "deje de esconder" todo el déficit de la Comunidad Autónoma en este ente, lo que conllevaría un mejor control de las cuentas.

En esta línea, el parlamentario de Podemos Antonio Urbina ha alertado de que las recomendaciones del TC y de Hacienda supondrían el "primer paso" hacia la privatización de la atención sanitaria, al tiempo que ha denunciado que muy pocas recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su informe de 2013 han sido llevadas a la práctica por el Gobierno regional.

Desde la bancada de Ciudadanos, Luis Fernández ha advertido de que el SMS se lleva la mitad del presupuesto regional y es el gran responsable del déficit autonómico. por lo que ha pedido que se cree un plan de actuación en caso de que el incremento de los tipos de interés aumente aún más el desfase presupuestario.

Finalmente, el diputado popular Fernando López Miras ha asegurado que el problema del SMS no es de gestión o modelo, sino de financiación, y ha achacado al actual modelo de financiación autonómica el que el déficit de la Comunidad Autónoma esté incrementándose anualmente.