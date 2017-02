M. de Vigo: Los fiscales están sometidos a la independencia y a la jerarquía

Madrid, 17 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho hoy que los fiscales están sometidos a los principios de independencia y jerarquía, al ser preguntado por la polémica por la actuación de la Fiscalía General en un caso de corrupción que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El PSOE ha pedido que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparezca en la Cámara Baja para que explique si hubo injerencias políticas en el informe de la Fiscalía General oponiéndose a investigar a Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica, en contra del criterio de las fiscales que llevan el caso.

"Los fiscales en España actúan siempre en salvaguarda de la ley y están sometidos a dos principios, el de independencia y el de jerarquía", ha señalado Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ha añadido que, "por tanto, hay que ver lo que hemos leído en los medios de comunicación en el marco del respeto a la independencia de la Fiscalía y también dentro del ejercicio de la jerarquía por parte de sus distintos órganos, y el Gobierno no tienen nada que opinar sobre esta cuestión".

También ha sido preguntado por el hecho de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fuera visto hablando con el presidente de Murcia en la Caja Mágica de Madrid durante el Congreso del PP.

"Creo que en la Caja Mágica yo también hablé con el presidente Sánchez; espero que no me acuse usted de injerencias de nada. El presidente Sánchez en un militante del partido, y yo creo que de una conversación de un encuentro no se puede deducir absolutamente nada", ha dicho el portavoz del Gobierno.