Maillo defiende que imputación de Sánchez no implicará su dimisión inmediata

Madrid, 17 feb (EFE).- El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha subrayado hoy ante una hipotética imputación del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, que los estatutos de su partido sólo exigen dimitir si se abre juicio oral, y ha precisado que la decisión la tendrían que tomar sus compañeros en Murcia.

Fernández Maillo, en una entrevista en Antena 3, ha defendido la presunción de inocencia de Sánchez, se ha mostrado convencido de que no ha cometido delito alguno y ha denunciado la campaña de "acoso y derribo" que contra él está protagonizando la oposición.

A su juicio, Sánchez no ha firmado ningún contrato con la trama Púnica y no puede haber cometido un delito "quien no ha utilizado dinero público ni ha firmado contratos".

El dirigente del PP ha instado a esperar a ver si existe esa imputación o no y, en caso afirmativo, si se archiva después, como ha recordado que ha ocurrido en las anteriores quince denuncias de que ha sido objeto por parte de la oposición.

No obstante, ha explicado que los estatutos del PP establecen que la dimisión del cargo se exige en el caso de que se abra juicio oral.

"Por tanto -ha añadido- serán nuestros compañeros del PP de Murcia los que tengan que tomar la decisión",

Lo que ha recalcado es que su hipotética imputación no afectaría al pacto de investidura de Mariano Rajoy firmado con Ciudadanos.

Ante la polémica por la diferencia de criterio entre los fiscales respecto a la imputación de Sánchez, Maillo ha subrayado que hay un principio jerárquico en la fiscalía y, si hay diferencia de criterios, al final es el Fiscal General del Estado, tras informes técnicos y jurídicos, el que decide.

Ha negado que haya injerencias del poder político en la actividad de los fiscales y ha señalado que lo que no puede ser es que cuando se acusa a un dirigente del PP se haga justicia y cuando no se le acusa, decir que existe esa injerencia.