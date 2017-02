Lorca rechaza la decisión de su grupo parlamentario sobre el Ave

Lorca, 17 feb (EFE).- El secretario general del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, ha mostrado hoy su "rechazo" a la decisión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados que no apoyó la iniciativa de la Comisión de Fomento para impulsar en esta legislatura las obras del tramo Ave Murcia-Lorca-Almería Mateos ha dicho que el PSOE lorquino "se desmarca" de la decisión de su grupo en el Congreso y "pone los intereses de Lorca por encima de las decisiones del partido en Madrid".

"Somos socialistas y pertenecemos al PSOE, pero por encima de todo somos lorquinos" y "no nos van a doler prendas para rechazar las decisiones de nuestro partido que no benefician a Lorca", ha argumentado Mateos.

Después ha matizado que la proposición no de ley que comprometía el impulso de toda la Cámara al desarrollo de las obras del AVE para su llegada hasta Lorca y Almería "no era más que una mera declaración de intenciones, vacía de contenido", pero reitera no comparte el rechazo de su partido a la misma.

El líder de los socialistas lorquinos ha anunciado además que reclamará a su formación una "rectificación inmediata" en forma de una nueva proposición no de ley "con la que ir más allá de la palabrería del PP".

En esa nueva propuesta el PSOE "exigirá al Gobierno de Rajoy, esta vez sí, plazos y medidas concretas para garantizar la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca", ha apostillado Diego José Mateos.

El político socialista, también concejal en el ayuntamiento, ha ratificado su "compromiso personal siempre exigente" por la llegada del AVE a Lorca, que en su opinión es necesaria para aumentar la competitividad de la ciudad y para impulsar su crecimiento económico.

Pese a la "votación aislada" en el Congreso de los Diputados, Mateos ha recordado el compromiso de su partido por la llegada del AVE a Lorca y se ha referido a las tres fases de la línea Murcia-Almería, con un presupuesto de 2.519 millones de euros, que se ejecutaron durante los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.