Francisco: "Herrera nos ha enseñado mucho a los técnicos de la categoría"

Murcia, 17 feb (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia Club de Fútbol, Francisco Rodríguez, ha reconocido hoy que irán "a por los tres puntos ante el Real Valladolid" que les sigan dando "confianza" para alcanzar el objetivo de la permanencia en la Liga 1/2/3 y ha aprovechado la ocasión para elogiar a Paco Herrera, veterano entrenador del cuadro castellano: "Nos ha enseñado mucho a los técnicos que estamos en la categoría".

Francisco ha hablado esta mañana en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde, donde ha terminado de preparar con sus futbolistas el partido de mañana frente al Valladolid, choque de la vigésimo sexta jornada de la Liga 1/2/3 que comenzará a las cuatro de la tarde en el estadio La Condomina.

"Es un encuentro difícil en el que buscaremos los tres puntos que nos sigan dando esa confianza para alcanzar la meta que perseguimos", ha señalado el técnico almeriense, quien ha vuelto a valorar el punto sumado el pasado domingo en Elche con un empate a un gol logrado gracias a un gol de Jona Mejía de penalti en la última acción del encuentro.

"Conseguimos un punto importante en un campo difícil y en una situación compleja, por las adversidades que se dieron durante el encuentro y seguimos en la pelea con muchos equipos luchando por el objetivo claro de la permanencia", ha declarado haciendo alusión al hecho de que la igualada llegó cuando el UCAM CF tenía un jugador menos en el campo desde el minuto 70 por la lesión de Luis Fernández una vez que se habían realizado los tres cambios permitidos.

Precisamente de la lesión de Luis Fernández, que a falta de confirmación le hará perderse lo que resta de temporada, Francisco se ha mostrado apenado.

"A nivel de lesiones es la peor semana que he vivido desde que llegué en diciembre. Ya empezamos el domingo con la grave lesión de Luis, que nos duele a todos mucho. Es un chico que había venido muy implicado y se integró a la perfección. De él hablaban cosas que yo aquí no he visto y deseo que se recupere cuanto antes. Luego, el miércoles, Nono sufrió un pequeño problema, Cedrick también arrastra molestias y habrá que esperar los resultados médicos para ver su estado. En todo caso, estamos los que estamos y con ellos lucharemos por el triunfo ante el Valladolid", ha explicado.

Del cuadro pucelano ha destacado que "es un equipo hecho para estar en los puestos de arriba y luchar por el ascenso a Primera" y que "cuenta con buenos jugadores y un entrenador -Paco Herrera- que conoce la categoría perfectamente y nos ha enseñado mucho a los técnicos que estamos en ella".