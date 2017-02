ElPozo tocado y con bajas pero sin tiempo para lamentarse, recibe al Santiago

Murcia, 17 feb (EFE).- ElPozo Murcia, con el sinsabor que dejó la derrota encajada anoche en la pista del Movistar Inter y sus repercusiones en forma de sanciones pero sin tiempo para lamentaciones, recibirá esta noche al Santiago Futsal en partido de la vigésimo primera jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala.

El 6-4 encajado el miércoles frente al líder de la competición duele en el cuadro murciano, que seguirá sin contar con los lesionados Miguel Sayago "Miguelín", Andrés Alcántara "Andresito" y el portugués Fernando dos Santos "Cardinal".

Tampoco participará Matteus Reinaldi, quien ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión, y Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", técnico del cuadro murciano, tampoco se sentará en el banquillo al haber sido castigado con ocho partidos.

Los dos fueron expulsados en Torrejón de Ardoz por agredir a Mario Rivillos, jugador del Inter, quien inició una trifulca entre jugadores y técnicos de ambos equipos por propinarle una patada sin balón a Álex Yepes.

Estas ausencias han motivado que entren en la convocatoria los jugadores del filial Manuel Piqueras y Fernando Cobarro.

En esta situación afrontará ElPozo este partido siendo conscientes de que el objetivo de alcanzar el liderato se ha alejado mucho y la clasificación no engaña.

Los granas, que volvieron a perder un partido 124 días después, son terceros y suman 44 puntos en 20 partidos disputados y, cuando faltan 10 jornadas para que concluya la fase regular, el Inter está siete puntos por encima y el Fútbol Club Barcelona Lassa, que es segundo, aventaja a los murcianos en seis.

Con esas distancias afrontarán los de Duda un partido que comenzará a las nueve y cuarto de la noche en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura ante un rival que es noveno con 25 puntos y se encuentra a tres de la posiciones que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título liguero.

En el duelo de la primera vuelta, celebrado en Santiago de Compostela, ElPozo se impuso por 1-6 y su propósito es añadir una nueva victoria que, al menos, le permite seguir albergando algunas opciones de acercarse al Inter y al Barça.

"No podemos lamentarnos, sino recuperarnos y prepararnos lo mejor posible de cara a este partido, pues no se ha acabado la Liga y no podemos tirarla. Tenemos una ventaja importante con el Palma Futsal y tenemos que recibir al Barcelona, por lo que es posible alcanzar el segundo puesto", ha dicho Duda teniendo presente que el cuadro balear está ocho puntos por detrás.

Al margen del resultado y de las expulsiones, el técnico hispano brasileño ha extraído una conclusión positiva de lo ocurrido en Torrejón de Ardoz.

"De cara a la clasificación todo se complica mucho, pero internamente hemos vuelto a demostrar que podemos ser mejores que el Inter, como hicimos en la segunda parte, aunque nuestros errores fueron más penalizados que los suyos", ha dicho para añadir que les faltó "confianza y solvencia" para haber evitado la derrota o incluso para ganar.

Sin Duda, será el director general y deportivo del club, Fran Serrejón, quien se siente en el banquillo en las siguientes jornadas de la Liga y también en la Copa de España que se celebrará el próximo mes en Ciudad Real.