CONCAPA pide a gobierno regional que cumpla su promesa con la concertada

Murcia, 17 feb (EFE).- La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos ha pedido hoy en un comunicado al Gobierno regional que cumpla su promesa electoral de llevar adelante el decreto de conciertos de FP y Bachillerato en los colegios concertados.

CONCAPA recuerda que la concertada en esta Comunidad aglutina a más de 6.000 profesores y más de 73.000 alumnos, y que este decreto lo que hace es aportar más estabilidad al sector, sin repercutir en absoluto en la enseñanza pública.

"Nosotros también defendemos la escuela pública de calidad pero no la existencia de una escuela única, porque los padres, según nuestra Constitución, tenemos el derecho y por lo tanto debemos poder elegir", añade esta asociación de colegios religiosos.

"No puede suceder que los alumnos que han estudiado en un colegio toda la enseñanza obligatoria básica no puedan continuar sus estudios en el mismo centro por la no concertación de la etapa y, por tanto, el alto coste que ello supone", agregan.