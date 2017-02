Madre de niño se clavó cuchillo en un ojo reclama 6.240 euros al SMS

Murcia, 16 feb (EFE).- La madre de un niño que resultó accidentado al clavarse un cuchillo en el ojo, en Lorca, ha reclamado una indemnización de 6.240 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras exponer que los servicios médicos no actuaron con la diligencia que el caso merecía.

Sin embargo, un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), al que ha tenido acceso Efe, coincide con el instructor del expediente incoado tras su demanda, que concluye que no se ha probado una relación de causa-efecto entre los daños por los que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios.

La madre expuso en su reclamación que el 10 de noviembre de 2014, hacia las 19:00 horas, trasladó a su hijo, que tenía entonces siete años de edad, al Servicio de Urgencias del hospital "Rafael Méndez" de Lorca, al haberse clavado este el cuchillo en el ojo izquierdo.

Señalaba también que le indicaron que no había oftalmólogo de guardia, por lo que lo que podía hacerse era que quedara ingresado para ser atendido al día siguiente.

Ante la disconformidad de los padres, el centro hospitalario procedió a llamar a una oftalmóloga de guardia localizada, "que llegó al centro hacia las 22:00 horas y que lo operó una hora más tarde".

Tras varias vicisitudes, y al considerar que el ojo no mejoraba, en enero de 2015 lo llevaron al hospital "Virgen de la Arrixaca" de Murcia, por la desconfianza que tenían sobre los tratamientos seguidos en el hospital lorquino.

Siempre según la reclamación, en ese segundo centro hospitalario le recomendaron que acudiera al Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona, dada la lista de espera que existía en el SMS.

Así lo hicieron los padres, y el menor fue operado en dicho Instituto el tres de enero de aquel año., "pudiendo salvarle el ojo".

En la reclamación se indicó también que se habían visto obligados a acudir a la sanidad privada al no recibir en la pública la atención que consideraban que merecían, por lo que añadían, la indemnización que reclamaba se correspondía con los gastos derivados de la intervención en el IMO.

El dictamen del CJRM señala que frente a un informe pericial aportado a las actuaciones, que concluye que las consecuencias sufridas por el pequeño derivaban del grave traumatismo perforante del ojo, y no de una mala práctica médica, los padres no han presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario. EFE Este órgano consultivo dice como conclusión que procede desestimar la reclamación al no haberse acreditado la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de la administración.