Duda:"Quiero ser justiciero, pero yo no soy quien tiene que impartir justicia

Murcia, 16 feb (EFE).- Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", entrenador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha asegurado hoy que su expulsión de anoche por agredir a Mario Rivillos, jugador del Movistar Inter, fue consecuencia de "un acto reflejo" y que se equivocó. "Jamás en mi vida he provocado a un rival y el error es que quiero ser justiciero, pero yo no soy el que tiene que impartir justicia", ha declarado.

Duda ha comparecido en rueda de prensa a su llegada a Murcia después de un partido tenso en el que su equipo perdió por 6-4 ante el líder de la Primera División.

El técnico hispano brasileño, quien es reincidente en este tipo de actos, ha admitido que se equivocó, pero que su acción fue la respuesta a una agresión anterior a uno de sus jugadores, Álex Yepes, quien recibió una patada de Rivillos sin estar el balón en juego.

"Rivillos provoca y hace su papel, como toda la vida, y lo seguirá haciendo. Ya había amenazado con darnos un balonazo al banquillo y mi respuesta fue un acto reflejo de apartarle, pero lo hice de una forma y una fuerza innecesaria con la mano cerrada para que no se acercara. Mi carácter es el de defender a los míos, no estoy orgulloso de lo que pasó, pero es lo que soy", ha declarado.

Duda no ha ocultado su pesar por lo ocurrido. "Soy un profesional muy exigente y también como persona y tengo la sensación de haber fallado gravemente", ha señalado para añadir que respeta "todas las opiniones y a quienes estén enfadados conmigo, pero es algo que ocurre en un segundo y hay que pagar por este comportamiento. Cada uno debe llevar su cruz y sus problemas".

"Me siento muy mal y culpable porque no gano nada y pierdo mucho. Todas las expulsiones que he sufrido han sido por salir en defensa de los míos. Jamás en mi vida he provocado a un rival, ni en las pachangas, y el error es que quiero ser justiciero y cuando veo algo que me parece feo me molesta y me irrita, pero una cosa no justifica la otra. Yo no soy el que tiene que impartir justicia", ha manifestado también.

Duda no se sentará mañana en el banquillo de ElPozo en el partido frente al Santiago Futsal en el Palacio de los Deportes -lo hará el director general y deportivo, Fran Serrejón- y se espera una sanción dura.

Con relación a la dureza con la que se jugó el partido en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, Duda ha indicado lo siguiente: "Fue un partido duro, con un escupitajo de Ricardinho a Pito y algún codazo, pero no ha habido violencia extrema", ha asegurado para luego añadir que los árbitros "se comportaron bien tratando de llevar el encuentro de la mejor manera posible y acertando en las expulsiones".