Discrepancias entre fiscales sobre su independencia en casos de corrupción

Madrid, 16 feb (EFE).- La decisión del fiscal general, José Manuel Maza, de no actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso ha generado división de opiniones entre las asociaciones de la carrera sobre la independencia de sus integrantes en casos de corrupción.

Para Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, la autonomía de los miembros del Ministerio Público está garantizada en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Este precepto señala que el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que por cualquier otro motivo estime improcedente se lo hará saber así mediante informe razonado a su fiscal jefe y, si la orden fuera dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.

A juicio de Jesús Alonso, este precepto es un mecanismo muy potente que tienen los fiscales ante discrepancias que puedan tener con sus superiores, aunque reconoce que siempre se puede mejorar el estatuto de la Fiscalía para avanzar en este terreno.

No obstante, ha recordado que el principio de jerarquía en la Fiscalía es un instrumento sometido a la legalidad para garantizar la seguridad jurídica de unidad de actuación en todas las fiscalías de España.

Alonso ha aclarado que en ocasiones el problema está en las filtraciones interesadas que se puedan producir sobre lo que ocurre en el procedimiento seguido en la actuación de la Fiscalía, por lo que cree que quizá habría que mejorar los mecanismos, para que dicha autonomía quede más plasmada y no parezca que las decisiones de los fiscales se deben a motivos políticos.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado en el que pide "la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo" de las fiscales del caso Púnica en Murcia.

También solicita su dimisión "por amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior", lo que a juicio de la UPF "es una intromisión intolerable" en el trabajo de los fiscales "por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal".

Finalmente, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha emitido un comunicado en el que estima que se pone de manifiesto el funcionamiento defectuoso del Ministerio Público por la actual regulación de la estructura jerárquica de la institución.

Para la APIF, "las órdenes particulares o singulares no tienen sentido como instrumento para conseguir la unidad de actuación subordinada a la seguridad jurídica".

Añade que no se debe admitir que se ordene a los fiscales no investigar o no perseguir un posible delito.

Por otra parte, la APIF considera necesario "constituir a nivel de fiscalías periféricas secciones de delitos relacionados con la corrupción potenciando sus medios personales y materiales".

En cualquier caso, advierte de que "con estos acontecimientos el Ministerio Fiscal, tal como está configurado, se aleja aún más de poder asumir la función de instrucción de las causas penales".