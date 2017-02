Collantes : "Tenemos la ventaja de estar acostumbrados a estar abajo"

Murcia, 16 feb (EFE).- Juan José Collantes, jugador del UCAM Murcia Club de Fútbol, ha asegurado que el equipo universitario se ha "acostumbrado" a estar en la zona baja de la clasificación en la Liga 1/2/3 y que eso juega a su favor en la pelea por la permanencia. "Tenemos la ventaja de que llevamos jornadas entre los que pelean por la salvación y nos hemos acostumbrado a estar ahí y no nos ponemos nerviosos", ha dicho.

Collantes ha hecho estas declaraciones en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde antes de entrenar junto a sus compañeros a dos días de recibir en el estadio La Condomina al Valladolid.

Al referirse a ese choque, el veterano extremo gaditano, de 34 años y que cumple su primera temporada en el club universitario, al que llegó el pasado verano procedente del Alcorcón, ha avanzado que será "un partido difícil, como la mayoría en esta categoría".

"Nos mediremos a un rival que tiene una gran plantilla para aspirar a subir a Primera y nosotros tenemos que seguir la línea de los últimos partidos en casa. Hemos mejorado mucho en las últimas semanas y para salvarnos es muy importante puntuar como locales", ha señalado Collantes, quien, desde la experiencia, da una consigna para luchar por la permanencia.

"No es bueno pensar si estamos o no en zona de descenso, pues eso puede perjudicar a la hora de jugar. Hay que ir a hacer las cosas lo mejor posible, saltar al campo con la intención de ganar y olvidarnos de qué puede pasar si lo haces o si pierdes. Hay que jugar y luego ya veremos dónde estamos y no hay que pensar en qué puede ocurrir", ha apuntado.

El UCAM CF es decimoctavo en la Liga 1/2/3 con 28 puntos, uno por encima de los puestos que condenan a Segunda División B. Por su parte, el Valladolid, al que el cuadro azuldorado venció por 0-1 en la primera vuelta en el estadio Nuevo José Zorrilla, es noveno con 35 puntos y está a tres de los puestos que permitan disputar la fase de ascenso a la Liga Santander.

Del conjunto pucelano ha destacado que tiene "una gran plantilla" y también "una presión extra de la afición y el propio club por su aspiración de ascender desde el principio de la temporada".

"Ahora ellos se ven más abajo y eso les influye negativamente, mientras que nosotros tenemos la ventaja de que llevamos jornadas entre los que pelean por la salvación y nos hemos acostumbrado a estar ahí y no nos ponemos nerviosos por ello", ha reconocido Collantes, quien apela a "seguir en la misma línea de las últimas jornadas" para conseguir el objetivo que se plantean.

Collantes, quien ha disputado 20 partidos en el campeonato, 15 de ellos como titular, y que se ha convertido en pieza importante para su entrenador, Francisco Rodríguez, ha valorado la aptitud del equipo.

"Siempre hemos dado la cara. Hemos sabido sufrir muchas semanas estando en zona de descenso sin que ello afectara a nuestro rendimiento. Para nosotros lo importante es ir partido a partido con la misión de sumar cada semana y compitiendo al máximo nivel ante cualquier rival y para ello estamos preparados", ha afirmado.