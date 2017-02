Cambiemos y Ahora piden que se reúna comisión que analiza grandes contratos

Murcia, 16 feb (EFE).- Cambiemos Murcia y Ahora Murcia han denunciado hoy que la comisión creada para vigilar el cumplimento de los grandes contratos del ayuntamiento no se ha reunido desde hace once meses, con lo que no se está llevando a cabo esa labor de control sobre empresas que reciben unos 100 millones de euros anuales de las arcas públicas.

Según han explicado ambos grupos en un comunicado, la comisión contaba con un plan de trabajo que se debía prolongar desde febrero de 2016 hasta mayo de 2017, si bien la última reunión se celebró el 18 de marzo del pasado año y solo se ha analizado el cumplimento del contrato del servicio de ayuda a domicilio.

Precisamente, gracias al trabajo de los grupos municipales sobre esa empresa, que acumula sucesivos impagos a los trabajadores y a día de hoy no ha abonado las mensualidades de noviembre, diciembre y enero, ni las dos últimas pagas extraordinarias, el Ayuntamiento le impuso una multa por infringir los acuerdos incluidos en el pliego de condiciones, han explicado en un comunicado.

La siguiente empresa a investigar era Tribugest, encargada de la gestión de tributos, pero la comisión no se ha convocado desde hace casi un año a pesar de las peticiones de la oposición, que ha lamentado que el Gobierno local "no muestra el mínimo interés" en activar esos trabajos.

Ambas formaciones han recordado que las empresas que están pendientes de investigar, como Cespa, Terra Natura, Electromur, STV Gestión o Tranvía de Murcia se llevan cada año en torno al 25 por ciento del presupuesto municipal, por lo que su control es imprescindible.

Si la comisión sigue sin convocarse, han señalado, solicitarán la celebración de un pleno extraordinario para analizar esos contratos y favorecer así la trasparencia.