El Ballets de France mezcla obras clásicas y contemporáneas en el Auditorio

Murcia, 16 ene (EFE).- La compañía Ballets de France, dirigida por el prestigioso bailarín Rèmy Lartigue, actuará este sábado en el auditorio Víctor Villegas de Mrucia con un programa que mezcla obras clásicas y contemporáneas con coreografías basadas en la música de Ravel, Stravinski, Mozart y Edith Piaf.

El espectáculo forma parte del ciclo de danza del auditorio y pondrá en escena a 14 bailarines procedentes de países como Japón, México, Albania, España y Francia que harán su propia reinterpretación de algunas piezas clásicas mezcladas también con otras contemporáneas.

Así, el programa se abrirá con una coreografía de Mario Piazza sobre el "Réquiem" de Mozart que dará paso a "Las llamas de París", con música de Boris Asafyev y coreografía de Vasily Vainonen, y "Something I had in Mind", de Mauro de Candia y con la música de Niccolo Paganini y la cantante Edith Piaf.

El ballet intrepretará también las piezas de Ravel "Syzgy" y "Bolero", ambas coreografiadas por Mike Fothergill, y el espectáculo se cerrará con "La consagración de la primavera" de Stravinski coregrafiada por Piazza.

Rèmy Lartigue, director artístico de la compañía, fundó este ballet en 2013 on el objetivo de ofrecer una visón más próxima de la danza y revitalizar el ballet clásico.

El conocido bailarín inició su carrera con Jean Pierre Laporte, estrella del Ballet de Wallonie, y posteriormente trabajó con otras escuelas y estilos que van desde el virtuosismo de la escuela cubana a la escuela inglesa del English Ballet de Londres y el rigor de la escuela francesa de París.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha destacado "la versatilidad de esta joven compañía de gran proyección, que en muy pocos años está consiguiendo un gran prestigio", y ha recordado que durante esta temporada están pasando por el auditorio regional destacadas compañías nacionales e internacionales dentro de una programación que se cerrará con la próxima gala "Estrellas del Ballet Ruso", con solistas y primeros bailarines de los mejores teatros rusos, y con la Compañía Nacional de Danza, dirigida por el cartagenero José Carlos Martínez, que actuará en mayo.

La actuación del Ballets de France tendrá lugar el sábado a las 20:00 horas y las entradas, con precios que oscilan entre los 18 y 24 euros, pueden adquirirse por internet o en las taquillas del auditorio y la Filmoteca Regional.