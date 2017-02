Detenida en Alicante se radicalizó y pasó a cubrirse el cuerpo, según vecinos

Alicante, 15 feb (EFE).- Los vecinos de la mujer de 36 años detenida en Alicante por su presunta vinculación al Dáesh han explicado que se radicalizó hace unos años y que, en ese momento, pasó a cubrirse la cabeza y el resto del cuerpo.

Varios curiosos se encuentran en los alrededores del domicilio de la arrestada, en el número 3 de la calle Pintor Antonio Amorós, en el alicantino barrio de Juan XXIII, donde hay un llamativo despliegue policial mientras sigue el registro de la vivienda en presencia de la detenida.

Una vecina ha relatado a Efe que sus hijas iban a la misma clase del hijo mayor de la detenida (hace entre 8 y 9 años) y que, por aquel entonces, la mujer, de la que ha dicho que es de Murcia, llevaba una vida "normal" y que "iba vestida como las demás".

"Algunos días, al salir del colegio, nos juntábamos varias mamás mientras jugaban los niños, entre ellas ella, y hablábamos de las cosas habituales en esas situaciones", ha señalado sobre la arrestada, que entonces vivía en otro domicilio del mismo barrio de Juan XXIII.

Esta mujer ha indicado que al poco tiempo le perdió la pista y que, posteriormente, ha regresado a vivir a la misma zona, hace unos 5 años, momento en el que "ya estaba radicalizada" porque se relacionaba poco y vestía completamente tapada a excepción de los ojos.

"A mí me saludaba porque me conoce, pero sin más: Ya no era ella", ha opinado esta vecina.

Otro habitante de los alrededores ha comentado a Efe que la detenida iba siempre tapada con túnicas de color negro o granate, con gafas de sol y que siempre llevaba puestos guantes, "incluso en pleno agosto".

"No se relacionaba con nadie. Se la veía ir o venir de comprar en el supermercado pero no hablaba con los vecinos", ha manifestado.

Los vecinos han coincidido en su sorpresa y "perturbación" al enterarse de la intención de la mujer de trasladarse a Siria con sus hijos, que han quedado bajo la custodia de los servicios sociales.