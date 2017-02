Sánchez acusa a PSRM y Podemos de ver en su caso una oportunidad "ruin"

Murcia, 14 feb (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha acusado hoy, en una entrevista en la Cope, a PSRM y Podemos de ver en su caso judicial una oportunidad "ruin" para cargarse a un adversario político y "no les interesa saber la verdad" de lo que ha ocurrido".

Sánchez ha pedido además, en una entrevista a Carlos Herrera, al partido Ciudadanos "que sean justos porque si tengo la oportunidad de ir a declarar para aclarar, creo que eso no es un motivo de dimisión. El motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal".

El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto en el que observa delitos en el contrato a empresas que iban a limpiar la reputación de Sánchez cuando era consejero de Cultura y a este respecto hoy el presidente ha dicho que tales empresas "estuvieron casi un año permanentemente ofertándonos propuestas y ni con éstas ni con otras se firmó nunca ningún tipo de contratos. Tampoco sabía yo que había una trama detrás de éstas", agregó.

"Imagínese, sabiendo esto como lo sé, la perplejidad que me causa un auto de este tipo. No salgo de mi asombro porque no hay nada, nada, nada, pero ni ahora ni nunca", ha añadido.

"Si nosotros hubiésemos querido hacer algo, en ese tiempo hubiésemos tenido oportunidad", ha explicado y ha señalado que cuatro fiscales jefe "opinan que no se firmó nada, que no hubo ningún tipo de contrato. A nosotros de lo que se nos puede acusar es de haber escuchado ofertas".

"Se nos dice a los políticos que tenemos que recibir a todo el mundo. Yo no sé quién es a quién recibo. Solo escucho y luego tomo decisiones", ha relatado en la entrevista.

Por otra parte, el diputado en el Congreso por el Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé ha dicho en una entrevista en el programa "Más de uno" de OndaCero que "Pedro Antonio Sánchez se tomó un día un café con los cabecillas de la Púnica. ¿De ahí a considerarlo un delincuente?", se preguntó, y añadió que "al presidente de Murcia nunca le ha interesado el dinero".

"Contra Pedro Antonio Sánchez hay una operación de los que son incapaces de ganar en las urnas", recalco, y recordó que Sánchez había sido denunciado con anterioridad "16 veces y en todas se ha archivado".