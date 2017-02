PSOE y En Comù Podem piden fusión Bankia-BMN si da más valor a las acciones

Madrid, 9 feb (EFE).- El PSOE y En Comù Podem han pedido hoy la fusión de Bankia y del Banco Mare Nostrum (BMN) si aporta más valor a las acciones y contribuye a recuperar las ayudas públicas otorgadas en el rescate bancario y han instado al Ejecutivo a que no proceda a la venta individualizada de estas entidades.

El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición no de Ley pactada entre Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el grupo parlamentario socialista para crear un polo público bancario sobre la base de BFA - Bankia y Mare Nostrum, al que debería sumarse el ICO con la finalidad de financiar proyectos públicos y empresariales que favorezcan a las pymes.

La iniciativa, que ha recibido el voto favorable de ERC, Compromís y EH-Bildu, y que no ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, solicitaba al Gobierno que no procediera a la desinversión parcial o total de Bankia y BMN si no se recuperaba la totalidad de las ayudas públicas concedidas a las citadas entidades.

Además, ha instado a aumentar los recursos económicos y humanos del ICO para potenciar su carácter de banco público de inversiones en la financiación de proyectos de infraestructuras y equipamientos, en proyectos empresariales estratégicos, y de PYMES, emprendedores y autónomos.

Insta también a habilitar líneas de financiación especiales para evitar la exclusión financiera de personas, colectivos o sujetos económicos con dificultades de acceso al crédito.

La proposición no de Ley instaba al Gobierno a que compareciese en la comisión competente del Congreso con carácter urgente en relación con cualquier proceso de desinversión total o parcial de las participaciones del FROB en Bankia o BMN.

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha criticado que el sistema bancario español haya socializado pérdidas y privatizado beneficios y ha urgido a una banca pública como la alemana, que -ha dicho- ha tenido "un papel importante durante la crisis al hacer políticas anticíclicas y sociales".

"La propuesta es regulación y banca pública, que parece un tabú", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que "solo es tabú hablar de nacionalización cuando es a favor de los más y no de los menos".

El diputado del PSOE Javier Lasarte ha afirmado que introducir actores públicos donde existen fallos de mercado e introducir una buena gobernanza y regulación "puede ser positivo para el conjunto de la economía española y para potenciar la economía social".

"Puede hacer un sistema financiero más sólido, diversificado y solvente", ha añadido.

Desde ERC, el diputado Jordi Salvador ha incidido en que es "imprescindible" crear una banca pública y así se hará "si Cataluña es independiente" y ha criticado la "codicia y usura" del sistema financiero español y que luego han pagado todos los contribuyentes.

El portavoz de Economía de Compromís Ignasi Candela ha dicho que una banca pública es necesaria para recuperar las ayudas del rescate bancario y porque es necesario "músculo financiero", al tiempo que el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que el problema de las cajas de ahorro no ha sido solo de mala gestión, sino de que "eran útiles para colocar a los amigos".

PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han criticado que se cree un polo público bancario cuando las cajas de ahorros quebradas eran entidades públicas y fueron las que tuvieron que ser rescatadas.

El diputado popular Juan Bravo ha recordado que el rescate de la banca alemana ha costado 140.000 millones de euros y que la mayoría de sus entidades no quisieron someterse a los test de estrés que miden su solvencia.

Desde Ciudadanos, el diputado Rodrigo Gómez ha pedido "no volver a tropezar sobre la misma piedra, que ha salido carísima a los españoles" mientras que el diputado del PDeCAT Jord Xuclá ha dicho que el servicio público se puede prestar desde la banca privada o pública y que lo que hay que hacer es poner mayor supervisión y reforzar el ICO.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha aludido al riesgo de crear un polo público bancario, que puede conceder créditos con dinero ajeno y "tener un agujero enorme" rápidamente, ya que no busca la rentabilidad.