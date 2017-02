Ciudadanos rechaza celebrar el festival S.O.S. 4.8 con otra marca distinta

Murcia, 14 feb (EFE).- Ciudadanos se ha opuesto hoy a la intención de la Consejería de Cultura de celebrar el festival SOS 4.8 bajo otra marca y ha exigido que se aclare la situación de este evento y se evite perder una acontecimiento y un nombre ya consolidados, en los que se ha invertido mucho dinero público, sustituyéndolo por otro "descafeinado".

La concejala del partido en Murcia Francisca Ramos ha exigido a la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, que aclare las informaciones que en los últimos días se han difundido sobre la posible celebración de un festival que reemplazaría al SOS con otra denominación, algo con lo que no está de acuerdo la formación.

"No es bueno hacer un festival deprisa y corriendo, a costa de perder una marca consolidada sobre la que habría que seguir trabajando para no perderla, sobre todo si tenemos en cuenta la inversión millonaria que este festival ha supuesto", ha alertado la edil, que ha insistido en que no debería haber ningún conflicto con el nombre del evento si, como dice la consejera, la marca es propiedad de la comunidad autónoma.

Para Pérez, el objetivo no debe ser "celebrar un festival porque sí", sino mantener el que ya existe y está consolidado, con importante repercusión nacional e internacional, por lo que ha considerado "vergonzosa" la situación de incertidumbre que se ha generado.

La concejala ha pedido también que se aclare cuánto dinero público tiene Cultura previsto invertir en el nuevo espectáculo porque, ha insistido, no es momento para "inventos" y no debería ser necesario "empezar de cero" de nuevo en este tipo de celebraciones.