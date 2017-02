Agricultura recibió 450 solicitudes de explotaciones equinas en tres años

Murcia, 14 feb (EFE).- La consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, dijo hoy durante la presentación de Equimur que en tres años han recibido 450 solicitudes de inscripción en el Registro regional de explotaciones equinas y 139 el año pasado, informó hoy la Comunidad.

La XXII edición del salón de Caballos de Razas Puras se celebrará del 16 al 19 de febrero en el palacio de Ferias y Exposiciones de Ifepa, en Torre Pacheco.

Además del Concurso Morfológico de Pura Raza Española (P.R.E.), puntuable para el Campeonato del Mundo, Ifepa acogerá una exposición comercial a la que acuden más de un centenar de empresas y se realizarán jornadas técnicas sobre odontología equina, bienestar y cuidados del caballo en general.

Paralelamente, se desarrollará un programa de concursos y exhibiciones, en el que este año también se apostará por el caballo de competición.

Se celebrarán el VIII Concurso Indoor Maratón; Alta Escuela; concurso de Salto Potencia; Horseball; salto de ponis para niños; y la exhibición de doma Paraecuestre.

Este año, dicho programa presenta interesante novedades como el Concurso de Doma Clásica CDN2 Copa Ancce, organizado en colaboración con la Federación Hípica de Murcia y ANCCE, que este año como novedad incluirá el Concurso Social de Amazonas y asi como el Concurso Nacional de Doma Vaquera que tendrá lugar el día 18 de febrero.

En la Región de Murcia hay inscritas 2.761 explotaciones equinas con un censo aproximado de 12.106 équidos. Destacan por su número los municipios de Lorca con 569 explotaciones, Murcia (389), Cartagena (275), Puerto Lumbreras (127), Caravaca de la Cruz (115) y Torre Pacheco (111).

Destacan por su número las explotaciones denominadas 'No comerciales', que son aquellas que no superan los cinco animales, mayores de 12 meses, y que no tienen un fin comercial o empresarial inmediato; lo que demuestra la gran afición al caballo que existe en toda la Región.

El año pasado se identificaron más de 1.200 équidos y se han expedido desde febrero de 2015 un total de 327 tarjetas de movimiento equino. La Asociación de Criadores de Razas Puras cuenta con 110 socios y 3.000 caballos.