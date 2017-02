UCAM lleva 5 jornadas sin caer en la Liga 1/2/3, sólo menos que el Tenerife

Murcia, 13 feb (EFE).- El UCAM Murcia Club de Fútbol, que ayer salvó un punto in extremis empatando a uno en Elche, acumula cinco jornadas seguidas sin perder, en las que ha logrado dos triunfos y tres empates, y sólo el Tenerife, con siete, lleva más tiempo sin conocer la derrota en la Liga 1/2/3.

El gol marcado por Jona Mejía de penalti en la última acción del encuentro disputado en el estadio Martínez Valero, le sirvió al cuadro universitario para proseguir su racha, la cual comenzó tras perder por 0-2 ante el Levante el 11 de enero.

Desde entonces, el conjunto dirigido por Francisco Rodríguez ha ganado por 1-0 en el estadio La Condomina tanto al Zaragoza como al Sevilla Atlético y ha empatado a uno en sus visitas al Córdoba y al Elche y también a uno en casa frente al Nástic de Tarragona.

El punto sumado ayer tiene un mérito especial por el hecho de que el tanto que supuso la igualada llegó cuando los murcianos estaban con un jugador menos por la lesión de Luis Fernández en el minuto 70 una vez que Francisco ya había realizado los tres cambios permitidos.

Ese empate y los demás resultados registrados en la vigésimo quinta jornada hacen que el UCAM CF sea decimoctavo con 28 puntos sumados y tenga uno de ventaja sobre el Córdoba, que ya está en zona de descenso.

Al margen de esa renta, que es exigua, lo mejor para el cuadro universitario son las sensaciones actuales, muy diferentes a las de hace apenas un mes.

De hecho, sólo el Tenerife, que ha ganado cuatro partidos y ha empatado tres en las siete últimas semanas, lleva más tiempo sin perder de entre los 22 conjuntos que compiten en la categoría de plata.

Francisco valora la reacción de su equipo y el empate en Elche.

"La verdad es que ha sido un punto heroico, con diez y con la lesión de Luis, que ahora mismo es lo que más nos preocupa. A parte de ahí, conseguimos un punto muy importante ante un rival que nos puso las cosas muy difícil y en un partido en el que nos repusimos a un gol encajado en los primeros compases del partido. El equipo supo sufrir durante todo el encuentro y, sobre todo, fue ambicioso e incluso con diez futbolistas sobre el terreno de juego", ha explicado.

El técnico almeriense ha destacado que sus jugadores "querían ir a por el partido, aunque el Elche pudo sentenciar y al final llegamos vivos" y no ha ocultado que la salida en camilla de Luis Fernández genera preocupación.

"Ahora mismo no me importa ni el punto ni el resultado, lo más importante es que Luis Fernández se recupere lo más pronto posible y no tenga nada grave. El vestuario está tocado por esta situación y esperemos que todo haya sido un susto, por el bien de todos", ha declarado.