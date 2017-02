Cs no pedirá dimisión del presidente Murcia hasta no ser citado como imputado

Madrid, 13 feb (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que no pedirán la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, hasta que no sea citado a declarar como investigado bien por la trama Auditorio o Púnica, por la que hoy se le ha abierto una causa en la Audiencia Nacional.

Ciudadanos, que apoya el Gobierno de Murcia, ha puesto el límite temporal para exigir la dimisión del presidente en ese momento y no antes, como sí hizo con los expresidentes de Andalucía, José Antonio Griñan y Manuel Chaves, por el caso de los ERE en Andalucía, cuya renuncia exigieron antes de que fueran procesados el 1 de junio de 2015.

Villegas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá tras la reunión de la Ejecutiva, ha reconocido que el cambio de criterio "se va afinando con el paso del tiempo", insistiendo en que, si se produce la imputación del presidente de Murcia, "y parece que se va a producir", tendrá que dimitir.

No ha querido adelantar cómo actuará Ciudadanos en el caso de que Pedro Antonio Sánchez no abandone su cargo y si promoverán o no una moción de censura, aferrándose a que tendrá que "cumplir con su palabra", con las leyes de Murcia y con el pacto firmado con el partido naranja.

"Queremos ser respetuosos con los procedimientos judiciales", ha dicho Villegas, confiado en que el PP "no va a poner en peligro" la estabilidad de Murcia.

En ese mismo sentido, el presidente de Ciudadanos, a través de su cuenta de Twitter, afirma que, si el Tribunal Superior de Justicia "imputara" al presidente murciano, espera "que cumpla y dimita para no poner en riesgo la estabilidad en la región".

Hoy el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha abierto una causa contra Pedro Antonio Sánchez y la senadora Pilar Barreiro, a quienes acusa de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama de Púnica en esta comunicad autónoma.

Además, está siendo investigado por el caso Auditorio, en concreto por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en las obras del auditorio de Puerto Lumbreras en la etapa en que era alcalde.